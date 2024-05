Il via alla Vuelta 2026 dal Principato di Monaco: siglato l'accordo

Prenderà il via dal Principato di Monaco l'edizione 2026 della Vuelta, con la prima tappa che si svolgerà interamente nel territorio della città-Stato, da dove partirà anche la seconda frazione. Lo hanno annunciato gli organizzatori della corsa a tappe spagnola, che per la prima volta nel 1997 è partita dall'estero, a Lisbona, stessa sede della prima tappa dell'edizione di quest'anno, al via il 17 agosto.

Giovedì 16 maggio, a Monaco presso lo Yacht Club si è tenuta la firma dell’accordo per ospitare interamente nel Principato questa tappa inaugurale e anche la partenza della seconda.

La serata è poi proseguita presso i box del Circuito di Monte Carlo durante la serata della Fondazione Flaujac.

Era presente Montecarlonews con il fotografo Ezio Cairoli che vi propone le immagini dell'avvenimento