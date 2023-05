Nizza celebra la giornata mondiale della memoria della schiavitù con una serie di iniziative

In occasione della giornata nazionale della memoria della tratta degli schiavi, della schiavitù e delle loro abolizioni , la Città di Nizza, in collaborazione con i cinema Pathé di Nizza e l'associazione Label' Karaïb e con l'assistenza del rettorato di Nizza, organizza un film-dibattito o "sessione cittadina per l'uguaglianza" domani, giovedì 11 maggio a partire dalle 13,45.



Una giornata di riflessione civica sul rispetto della dignità umana e sulla nozione di crimini contro l'umanità è più ampiamente dedicata a ricordare le sofferenze inflitte dalla schiavitù e la sua abolizione nella storia umana e su scala globale.





La sessione cittadina per l'uguaglianza di giovedì 11 maggio 2023 è destinata non solo agli studenti delle scuole medie e superiori, ma al pubblico in generale.



Programma

Proiezione del film " Antebellum" seguita da due conferenze e dibattiti.

Ore 13,15: ricevimento pubblico

Ore 13,30: introduzione artistica del cantastorie africano Modibo

Ore 13,45: accoglienza di Savanna Samokine (direttrice dei Cinema Pathé), di Maty Diouf e del rappresentante del Rettorato di Nizza

Ore 14: proiezione del film

Ore 15,46: animazione di Modibo, narratore

Ore 16: conferenza di Jean-Marc Giaume: “L'incontro tra Aimé Césaire e Léopold Sédar Senghor, all'origine del riconoscimento di un'identità culturale"

Ore 16,30: conferenza di Arnaud Bartolomei, docente di storia moderna e contemporanea all'Université Côte d'Azur: "Tratta degli schiavi e schiavitù. Dalla storia alla memoria".

Relatori: Maty Diouf – Savanna Samokine, Direttore dei cinema Pathé-Nice – Jean-Marc Giaume – Arnaud Bartolomei, Docente di storia moderna e contemporanea presso l'Université Côte-d'Azur – Séverine Dany, Fondatrice e Presidente di "Label' Karaïb" – Modibo, artista di narrazione.



Il Cinema Pathé Gare du Sud, si trova sull’Allée Charles Pasqua a Nizza.