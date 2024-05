Cagnes sur Mer, il Museo Renoir ospita “Rendez-vous aux jardins”

In occasione della 21a edizione di “Rendez-vous aux jardins”, dal 31 maggio al 2 giugno 2024, a Cagnes sur Mer, il giardino del museo Renoir dà il benvenuto con un’iniziativa tesa ad evidenziare lo stretto legame che legava Pierre Auguste Renoir e la natura.





Il programma

Venerdì 31 maggio 2024: nell'ambito della 21a edizione di “Rendez-vous aux jardins: i cinque sensi in giardino. Venticinque studenti dell'ultimo anno del liceo Renoir di Cagnes-sur-Mer, specializzato in Arti Plastiche, sotto la supervisione dei loro insegnanti e del professore bibliotecario hanno svolto ricerche plastiche (disegni, osservazioni, fotografie) su cinque specie vegetali del Giardino Renoir: l'olivo (alberi centenari e millenari), gli aranci amari, il tiglio, la rosa di Renoir (scomparsa ma ne esistono ancora le fotografie) e la vite.



Venerdì 31 maggio 2024 avrà luogo al Museo Renoir l’illustrazione dei loro lavori sotto forma di installazioni video e audio. Gli studenti riattiveranno la radio del loro liceo per trasmettere testi relativi alle cinque specie vegetali del Giardino Renoir.



Visita libera

dalle ore 14.00

Visita guidata

Il giardino e le sue innumerevoli specie vegetali, la casa e le sue collezioni. Sabato e domenica alle 14e alle 16

Riapertura della “Biblioteca del Giardino”