All'Espace de l'Art Concret di Mouans Sartoux la mostra "Francis Bacon et l'Âge d'Or du Design"

Dal 9 giugno prossimo e fino al 5 gennaio 2025 l'Espace de l'Art Concret di Mouans Sartoux in collaborazione con la Francis Bacon MB Art Foundation di Monaco organizza la mostra "Francis Bacon et l'Âge d'Or du Design".

Artisti: Francis Bacon, Sonia Delaunay, Roy De Maistre, Eileen Gray, Pierre Jeanneret, Fernand Léger, Le Corbusier, André Lurçat, Robert Mallet-Stevens, Charlotte Perriand, Pablo Picasso, Ludwig Mies van der Rohe



L'edificio della Donazione Albers-Honegger festeggia nel 2024 i 20 anni della sua costruzione. In questo anno anniversario, l'eac. mette in risalto il design ospitando una mostra dedicata a una parte sconosciuta della pratica di Francis Bacon: la creazione di mobili all'inizio degli anni '30, le sue influenze e le tracce di questo periodo lungo il suo percorso.



Bacon si è detto molto influenzato dal design francese. Ha anche precisato che il post-cubismo, ma anche il Bauhaus lo avevano segnato e avevano costituito importanti fonti di ispirazione. Nello stesso periodo, nel 1930, viene fondato il gruppo Art Concret, i cui principi possono infatti essere applicati ad altri settori in contatto diretto con la realtà e la società come la tipografia, l'architettura e il design.



Parallelamente, il lavoro di Francis Bacon viene notato in un numero della rivista d'arte britannica The Studio intitolato «Lo stile 1930 nell'interior design britannico», che elogia il carattere sorprendentemente avanguardista delle sue creazioni d'interni. I suoi mobili sono principalmente influenzati dal lavoro di designer dell'epoca come quelli di Pierre Chareau, Eileen Gray, Le Corbusier, André Lurçat, Robert Mallet-Stevens o ancora Charlotte Perriand.



Il percorso espositivo presenta un significativo insieme di opere di questo periodo di Francis Bacon: pittura, mobili, tappeti e documenti d'archivio.

Per delineare un ritratto più completo del contesto dell'epoca e delle diverse influenze dell'artista che lo hanno segnato, oltre alla presentazione di oggetti di design, saranno raccolte anche opere pittoriche come quelle di Roy De Maistre, Fernand Léger e Pablo Picasso.

Una grande parte sarà dedicata a dipinti del periodo purista di Fernand Léger che riecheggiano direttamente i disegni geometrici dei tappeti di Francis Bacon.

Le opere dell'artista presentate provengono dalla Francis Bacon MB Art Foundation, che ospita la collezione privata di Majid Boustany (MB Art Collection). Quest'ultima comprende il maggior numero di mobili e tappeti risalenti a quell'epoca.