Nizza, il Museo Masséna celebra la Romania “francofona”

Il Museo Masséna di Nizza accoglie, nell'ambito di un festival che celebra il " 30° anniversario dell'ingresso della Romania come membro a pieno titolo nell'Organizzazione Internazionale della Francofonia ", la mostra “Bucarest, inspirations Bleus de Nice”.



La storia della Città di Nizza è strettamente legata a quella della Romania; la lingua francese ha segnato la società romena fin dal XVIII secolo.

Sono state accolte a Nizza personalità internazionali provenienti dalla Romania come Constantin Brancusi, Anna de Noailles, Elvira Popescu, Cioran, Re Carol di Romania, per non parlare di Ion Negrescu che ha dato il suo nome all'hotel Le Negresco.





In occasione del festival, saranno presenti attori culturali di Bucarest che si esibiranno in spettacoli teatrali e musicali a Villa Masséna.



Mercoledì 24 maggio alle 19, Villa Masséna proporrà una serata di cabaret con Mankush Jazz Dada, gruppo formato da Manuela Cara e Anca Sigartau.

Il gruppo mescola brillantemente le sonorità folk dell'Est Europa, il jazz d'oltreoceano e la poesia dadaista.

Giovedì 25 maggio alle 19 si terrà un concerto jazz nei giardini di Villa Masséna con il gruppo ZUM, che unisce meravigliosamente pop, world music, etno e jazz.

La mostra “Bucarest, inspirations Bleus de Nice” può essere visitata, al Musée Massena, fino al 29 maggio 2023.