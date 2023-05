All’Opéra di Nizza, una coinvolgente rappresentazione della La Bohème di Puccini (Foto)

Torna all’Opéra di Nizza "La Bohème" di Puccini questa volta in una versione che propone personaggi spensierati e liberi i cui sogni sono infranti dall'arrivo dell'AIDS.

Le rappresentazioni sono previste per mercoledì 31 maggio, venerdì 2 giugno e martedì 6 giugno 2023 alle ore 20 e per domenica 4 giugno alle ore 15.

Amore, malattia, sogni infranti troppo presto: la dualità tra Eros e Thanatos ha trovato un'espressione artistica di rilievo nella Bohème: dramma d’innocenza spezzata, l'opera di Puccini è senza dubbio una delle più commoventi dell'intero repertorio.

Amore, povertà, malattia: quando Puccini fu attratto delle Scènes de la vie de Bohème di Murger, si apprestava a comporre uno dei capolavori più commoventi del repertorio lirico.

Emozione al limite, sensibilità cruda, senso dell'assoluto, del sacrificio, Rodolfo che accetta di rompere con la sua amata Mimì affinché possa trovare un amante più ricco, che le permetta di pagare le cure di cui ha bisogno contro il male che la rode, Puccini raggiunge un incredibile equilibrio tra romanticismo e verismo, trovando in ogni battuta il giusto equilibrio per far parlare le ferite del cuore.

Trasponendo al nostro tempo tutto questo piccolo mondo di libertà, audacia artistica, sociale e sessuale, Kristian Frédric sceglie di sostituire la tubercolosi, malattia comune nel 19° secolo, con il suo attuale equivalente, l'HIV, che negli anni '80 portava lo stesso tipo di stigma e ha portato alla stessa, inevitabile fine.





La Bohème

Direction musicale Daniele Callegari

Mise en scène Kristian Frédric

Scénographie et Costumes Philippe Miesch

Lumières Yannick Anché

Rodolfo Oreste Cosimo

Mimi Cristina Pasaroiu

Marcello Serban Vasile

Musetta Melody Louledjian

Schaunard Jaime Pialli

Colline Andrea Comelli

Benoît Richard Rittelmann

Alcindoro Eric Ferri

Parpignol Gilles San Juan

Chœur d’enfants de l’Opéra Nice Côte d’Azur

Choeur de l’Opéra de Nice

Orchestre Philharmonique de Nice