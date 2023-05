Montecarlonews.it lancia un contest fotografico sul tema “Le mie foto targate 06”

Torna anche quest’anno l’appuntamento con le vostre fotografie: Montecarlonews darà spazio ai vostri scatti, alle vostre immagini, al vostro modo di “sentire” e di “vedere” il momento che stiamo vivendo.



Il 2023 è l’hanno è quello del dopo pandemia, ma la guerra in Ucraina continua, in Francia l’inflazione infiamma i prezzi, ma hotel e ristoranti espongono spesso il cartello del tutto esaurito. Stiamo vivendo un’epoca di passaggio, destinata ad occupare uno spazio nei libri di storia.



Spazio, dunque, alle “vostre” fotografie, come ormai avviene da anni, con l’ambizione di raccontare i mutamenti, le trasformazioni, gli atteggiamenti, la vita delle persone e la loro voglia di ripartire e di vivere.



Montecarlonews.it lancia un nuovo contest fotografico sul tema “Le mie foto targate 06”.



Per partecipare al contest è sufficiente attenersi alle seguenti indicazioni:

La partecipazione al contest è GRATUITA ed aperta a tutte le fasce di età. Sono esclusi dal contest i membri della commissione giudicatrice;

Il tema del contest è “Le mie foto targate 06” quindi le foto devono essere contestualizzate ed effettuate nel periodo previsto dal contest (primavera estate 2023 in una qualunque località del Dipartimento delle Alpi Marittime o del Principato di Monaco).

Le foto che s’intendono candidare al contest vanno inviate all’indirizzo mail foto@montecarlonews.it corredate dal nome e cognome dell’autore della fotografia e da un suo recapito telefonico oltre all’indicazione del luogo ove sono state scattate.



Sono ammesse immagini sia a colori che in bianco e nero, con inquadrature sia verticali che orizzontali. Non sono ammesse immagini realizzate al computer, le fotografie devono essere inedite.



Il contest durerà dalle ore 10.00 di mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 20.00 di venerdì 8 settembre 2023.



La giuria è composta da professionisti del settore della redazione di Montecarlonews.it e dei giornali on line della sua catena.



Le dieci fotografie ritenute meritorie saranno inserite in una speciale “rassegna” pubblicata su Montecarlonews alla fine del contest.



Trattasi di contest e non di concorso a premi, secondo la normativa specifica, in quanto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.