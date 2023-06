A Fossano i (tantissimi) eventi dell'estate: tornano Vocalmente e il Cabaret

Grande attesa a Fossano per i tantissimi eventi che costelleranno i periodi dell’estate e dell’autunno, presentati nel pomeriggio di lunedì 29 maggio a palazzo Burgos in una conferenza stampa particolarmente partecipata: i concerti di primavera, Musica d’Estate, Vocalmente 2023, Domenica Musica!, il ritorno del Cabaret e quello degli aperitivi del venerdì sera (che da quest’anno assumono il titolo ‘It’s Friday Then’).





Presenti all’incontro il sindaco Dario Tallone, le assessore Donatella Rattalino e Ivana Tolardo, la direttrice di ATL del Cuneese Daniela Salvestrin e la presidentessa del consiglio comunale (e consigliera provinciale) Simona Giaccardi. Oltre a una fitta rappresentanza degli enti e delle associazioni che hanno organizzato e sostenuto i vari eventi presentati, e delle forze dell’ordine e di sicurezza volontarie.



Molti degli eventi presentati, nello specifico Vocalmente e il Cabaret, ritornano dopo un’attesa che arriva dal 2020 e, addirittura, dal 2006. Nel primo caso è stato scelto di rinnovare la direzione artistica – andata ai Rebel Bit – ma non sono cambiati i grandissimi nomi in programma (consultabile liberamente sul sito internet della manifestazione), che si esibiranno in diversi spettacoli tra palazzo Burgos, il teatro Toselli di Cuneo, il teatro Politeama Boglione, la chiesa di Sant'Antonio Abate e gli auditorium Calvino-Paglieri, Battuti Bianchi e Gandino; nel secondo caso invece sono state organizzate quattro serate di pura comicità con figure di primo piano, da Maurizio Lastrico a Emanuela Aureli (il programma è scaricabile al fondo dell’articolo) che si esibiranno in piazza Castello e all'auditorium Calvino-Paglieri.





Gli aperitivi del venerdì sera si terranno invece in sei diverse serate (23 e 30 giugno, e 7, 14, 21 e 28 luglio) in sette attività di via Roma e saranno ovviamente dedicate ai giovani. Saranno in programma, contestualmente, tre serate di negozi aperti organizzate per il 29 giugno e il 6 e il 13 luglio.



Il sindaco Tallone ha ringraziato tutti i coinvolti, a vario titolo, nell’organizzazione e nel futuro svolgimento delle manifestazioni, sottolineando l’impegno anche economico del Comune nel sostenere e riproporre iniziative anche scomparse da diverso tempo (proprio come il Cabaret).





“Presenteremo presto il Cuneo Music&Art Festival – ha aggiunto Salvestrin - l'insieme di tutte le iniziative musicali e artistiche del territorio, a scopo di promozione turistica: non solo grandi prodotti della terra, quindi, ma anche grandi momenti di cultura”.



L’assessora Rattalino ha sottolineato infine anche come a partire dal 10 giugno inizieranno gli eventi collegati al Palio di Fossano – la manifestazione più importante e sentita della città – con la Festa dei Borghi: si presenteranno i piatti tipici delle varie aree della città e si farà festa tutta la sera. Giovedì 15 giugno nel cortile del castello degli Acaja avrà luogo la cena rinascimentale, poi venerdì i giochi del palio, che decideranno l'ordine di partenza nella gara vera e propria di sabato 17. Ma non solo – ha concluso Rattalino - : “L'8 settembre tornerà la quinta edizione della Notte delle Torri, il primo evento che abbiamo realizzato dopo il nostro insediamento come amministrazione. Anche in questo caso i giovani saranno protagonisti indiscussi”.



“Calendari unici, con nomi incredibili: non andate in vacanza quest'anno, ma venite a Fossano!” ha concluso Giaccardi.