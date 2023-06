Cannes, il comune dichiara guerra ai mozziconi di sigaretta gettati a terra

Il municipio di Cannes ha lanciato una nuova campagna contro i mozziconi di sigaretta gettati a terra e sta sistemando dei posaceneri EcoMégot in città: l'obiettivo è sfidare tutti sulle conseguenze, in particolare ambientali e finanziarie, del gesto.

Per rafforzare l’iniziativa 66 pensiline per autobus saranno dotate di posacenere EcoMégot: questa operazione fa parte della lotta contro l'inciviltà iniziata nel 2014 per difendere la qualità della vita degli abitanti e il decoro della città.

È stata lanciata una nuova campagna di comunicazione visiva che evidenzia una mano che sta per gettare a terra un mozzicone di sigaretta accompagnata dallo slogan “Un piccolo gesto? NO! GRANDI conseguenze! ".

Ha lo scopo di informare i fumatori sugli impatti negativi di questa inciviltà.

Gettare a terra un mozzicone:

Inquina fino a 500 litri di acqua. I mozziconi di sigaretta, composti da 2.500 sostanze chimiche, finiscono negli scarichi e da lì direttamente nel Mediterraneo dove danneggiano gli ecosistemi marini;

È oneroso per i contribuenti in quando spetta a loro sostenere l'onere del fumatore;

Richiede molto lavoro per gli addetti alla pulizia urbana;

Può comportare una multa forfettaria fino a 180 euro.



Per raggiungere i settori con un'alta concentrazione di mozziconi di sigaretta e per trasmettere il messaggio nel modo più ampio, il comune sta attualmente distribuendo 1.500 kit di comunicazione a negozi e ristoranti di Cannes assieme con un poster, volantini e posacenere tascabili. I mozziconi raccolti tramite i posacenere EcoMégot saranno riciclati.

In ogni caso farsi sorprendere a gettare un mozzicone a terra costa caro: dal 2014 sono stati redatti dalla Polizia Municipale 172.104 verbali relativi ad atti di inciviltà.