Nizza: dal 1° luglio sui mezzi pubblici si viaggia con la Card ricaricabile

Novità per quanto riguarda i trasporti dell’area metropolitana di Nizza: è in atto la modernizzazione e la trasformazione dei servizi assicurati agli utenti.

In questa ottica entra in campo, offerta gratuitamente solo per alcuni giorni, la nuova card contactless ricaricabile.

Dal 1° luglio 2023, infatti i vecchi biglietti cartacei scompaiono, sostituiti da una card ricaricabile, con meno utilizzo di carta.

Proprio per venire incontro alle esigenze degli utenti, Ligne d'Azur distribuisce gratuitamente fino al 16 giugno carte personalizzate e riutilizzabili chiamate "My card".

Tutti gli abitanti della Métropole Nice Côte d'Azur sono invitati a ritirane una per poter acquistare e caricare quanto necessario per gli spostamenti nell’ambito cittadino ed anche per gli abbonamenti.

Dal 1° luglio, i passeggeri dovranno “pagare” lo spostamento con la loro carta contactless sulle 148 linee di autobus, tram e treni.

Saranno proposte due opzioni :

My Card : soluzione personalizzata, comprensiva di nome e foto, ricaricabile a piacimento e che consente l'acquisto di tutti i biglietti Lignes d'Azur (occasionali e abbonamenti). Gli utenti che hanno già una carta personale non devono fare alcunché.