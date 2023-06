Entro fine anno il via ai lavori di trasformazione del Marché de la Buffa (Foto)

L’occasione è stata l’inaugurazione della “nuova” Rue de la Buffa, trasformata con l’ultimazione della pista ciclabile e degli spazi verdi lungo il percorso che unisce, per le due ruote, Boulevard Grosso con Avenue Jean Médecin. Assieme con Rue Dante è stato creato, sulla vecchia corsia dei bus, un lungo rettilineo verde che attraversa il centro cittadino parallelamente alla Promenade.





Dopo liti, cause, minacce di ricorso all’esproprio e pressioni varie, finalmente il mercato coperto della Buffa pare abbia trovato un minimo di tranquillità e si avvia ad una radicale trasformazione inserita nelle modifiche e nei miglioramenti che sta subendo Boulevard Gambetta ora riservato a pedoni, trasporto pubblico e biciclette.



Entro fine anno, ha affermato il Sindaco Christian Estrosi, i lavori di trasformazione dell’area che definire “malmessa” è un eufemismo avranno inizio.





Il progetto, presentato dal gruppo immobiliare, che si occuperà della trasformazione del fatiscente mercato, conosciuto come la Cité de la Buffa, che da oltre un anno ha definitivamente chiuso i battenti dopo che anche gli ultimi titolari delle bancarelle hanno cessato la propria attività.



Tutto il fabbricato, compresa la parte che attualmente ospita il Supermercato Casino, sarà demolito e verrà riedificato per ospitare:

Un parcheggio

Un hotel 4 stelle dotato di circa 150 camere

Una residenza per anziani

Una serie di negozi compreso il riposizionamento del Casino.



Data la complessità, l’intervento durerà a lungo, ma è destinato a consegnare al quartiere, che si trova incastonato tra il mare, il Negresco e la stazione Alsace Lorraine della Ligne 2 del tram, un’area totalmente rivisita.



Per comprendere l’importanza dell’annuncio dell’inizio dei lavori occorre tornare indietro al 16 gennaio 2021 quando il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, aveva emesso un comunicato con il quale si diceva “esasperato dalla situazione di stallo del mercato della Buffa che da più di 10 anni attende un intervento di riqualificazione totalmente privato.

Per questa ragione il Sindaco di Nizza ha fatto convocare i due proprietari per farli partecipi della sua incomprensione e della sua collera”.

"Per 12 anni, sosteneva Christian Estrosi, i due proprietari hanno preso in ostaggio Nizza e i commercianti del mercato, lasciando che l'edificio e la grande sala mercatale si deteriorassero.

Ieri ho chiesto al primo adjoint, Anthony Borré, di riunire i due proprietari, che non si parlano da mesi, per informarli che, in assenza di accordo e di progressi significativi entro un mese, avrei dovuto proporre al Consiglio Municipale la dichiarazione di pubblica utilità per riqualificare questo spazio e sbloccare la situazione di stallo".



Poi una serie di incontri, qualche annuncio e finalmente l’annuncio dell’inizio dei lavori entro il 2023: la Cité de la Buffa avrà una nuova vita!