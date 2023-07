Nizza: un’ordinanza vieta di passeggiare in costume da bagno fuori dalle spiagge

E’ vietato passeggiare sulla Promenade des Anglais e, in ogni caso, nella città di Nizza a torso nudo o i costume da bagno.

Quella di camminare sulla Promenade e sul Quai des Etats Unis come ci si trovasse sulla spiaggia è un’abitudine alla quale molti non rinunciano. Tranne poi dover mettere mano al portafoglio e andare velocemente a cercare una maglietta per proseguire nel percorso.

Esiste, infatti, un’ordinanza, adottata nel 1999 dal Sindaco di Nizza, che fa divieto “al di fuori delle spiagge di passeggiare a torso nudo o indossando un solo costume da bagno”. L’ammenda è di 38 euro.

E’ raro, fa rilevare la Polizia Municipale, che la multa venga realmente comminata: normalmente i poliziotti si limitano a invitare le persone a indossare qualche capo di abbigliamento in più e la cosa finisce lì.

A volte però, di fronte a reazioni un poco brusche degli interessati, può succedere che la multa venga appioppata. In ogni caso, anche se fa caldo, una maglietta sopra il costume da bagno ci sta benissimo.

Analoghe ordinanze sono state adottate in diverse località della Costa Azzurra, tra queste Cannes e Menton.

Di contro altre grandi città francesi, fra cui Parigi, per far fronte alle ondate di caldo ammettono il costume da bagno nei parchi cittadini e, in ogni caso, la normativa francese é molto più a maglie larghe. In caso di ricorso contro la sanzione, la multa potrebbe anche essere annullata, ma il costo dell'azione legale risulterebbe ben maggiore dei 38 euro di ammenda...