Nizza, allo Stadio di Arboras 160 giovani per scoprire il mondo del rugby

Dal 16 al 24 settembre 2023, Nizza ospiterà, per la prima volta nella sua storia, quattro partite della Coppa del Mondo di rugby. All'Allianz Riviera si affronteranno le principali nazioni di questo sport: Inghilterra, Galles, Tonga, Italia o Giappone, quarto finalista dell'ultima edizione, ma anche Portogallo e Uruguay, così come la Scozia, che ha scelto Nizza per installare il suo campo base.

La città di Nizza, che è una delle città ospitanti, organizza un raduno di 160 giovani provenienti dai quartieri metropolitani prioritari allo Stade des Arboras nella giornata di oggi, venerdì 21 luglio.

Un'occasione per stare vicino ai giovani dei quartieri per far loro scoprire il rugby e i suoi valori: solidarietà, rispetto, spirito di squadra, superamento di sé stessi, condivisione e convivialità. Oltre che coinvolgerli nell'organizzazione della Coppa del mondo in Francia.

L'appuntamento è per stamattina alle 11 presso lo Stadio des Arboras