L'oroscopo di Corinne dal 28 luglio al 4 agosto

ARIETE : Se il saggio sa aspettare l’impulsivo si spacca le corna … Traete saggezza da ciò e non mitizzate chi conta bubbole o prende elegantemente per i fondelli … In questa fase di stallo astrale compiere scelte non è raccomandabile: statevene in sordina a contemplare giorni pieni di smarrimenti, paranoie ma anche di diletti e gioie mentre un pilucco di tensione arrufferà un rapporto troppo insulso per compensare il vuoto delle vostre solitudini. Serate movimentate.

TORO : Non abbacchiatevi e non arrabbiatevi: se qualcosa innervosisce od impensierisce sappiate che presto riuscirete a concretizzare un anelito, risolvere un annoso dilemma, vincere una causa personale, recuperare dei soldini, concedervi un salubre break … Spuntano pure delle birbonate (vostre od altrui), degli stupori dinanzi a dichiarazioni o dinieghi, delle libagioni, viaggetti e tenere emozioni. Fragilità capillare da rinforzare con prodotti specifici.

GEMELLI : Affermare che “certe cose non potrebbero mai capitare” sarebbe assurdo… Tenete dunque aperta la porticina dell’imprevedibilità da dove entreranno sorprese e novità … Qualche nativo farà acquisti pazzerelli, altri incepperanno in guizzi di smemoratezza. Col caldo evitate salse, cibi dall’aspetto scarsamente invitante, bevande ghiacciate o gassate: onde ridurre il rischio di indigestioni od intossicazioni. Vi accadrà un fatto talmente strano dal rasentare il paranormale …

CANCRO : Dopo un periodo esiguamente compiacente è logico e giusto abbandonarsi al dolce “far niente” omaggiando un agosto promettente ed allettante… Se fattibile allontanatevi dal solito habitat, trovatevi con un gruppetto, accarezzate un dolce progetto ma, soprattutto, rilassate una mente fin troppo fermentata… Riceverete degli inviti, aderirete a uno spettacolino e vi toglierete un pallino anche se qualcuno avrà purtroppo il potere di farvi salire i fumenti. Sabato agitato.

LEONE : Accigliati, assonnati o svogliati? Sarà per la temperatura rovente, l’umore errante, dei rompiscatole costanti o dei soggetti irritanti… fatto sta che sbufferete, vi incupirete o commetterete gaffe o cavolate … Suvvia, pur stando coi piedi a terra, non negatevi voli di fantasia e rinverdite una storia sciupata dalle altrui ingerenze. Dei ritorni di fiamma lambiranno single o separati mentre qualche nativo sarà alle prese con l’organizzazione di un qualcosa di importante.

VERGINE : Tempo di sollazzi, intrallazzi e vacanze ma, sarà per la debolezza, un acciacchino, un tipo esasperante, una questione da decifrare, dei soldi da risparmiare, fatto sta che non vi sentirete al top arrivando persino a raccontare delle innocue bugie pur di starvene in santa pace senza dover sempre dare delle spiegazioni. Apprestatevi inoltre ad un evento speciale e ad un qualcosa di molto particolare. In eventuali spostamenti siate, sulla strada, molto prudenti!

BILANCIA : Respirate profondamente, combinate qualcosa di elettrizzante, fate della filosofia un precetto, soprassedete su un torto o dispetto, date ed esigete rispetto, in amore moderate il tono, cercate di capire le motivazioni di tante irritazioni e se ultimamente con “lui” o “lei” avete questionato sappiate che una riappacificazione sarà a portata di sublimazione. Fatevi inoltre un piccolo regalino, cavatevi uno sfizietto e recatevi nel luogo prediletto. Sabato e domenica infuocati.

SCORPIONE : Stanchi, stufi e stressati dovreste evadere, bazzicare con buontemponi, rimandare a domani ciò che non riuscite a fare oggi, prendere le distanze da chi offende e pretende! Per non farvi del male, badate a dove mettete i piedi e agli spigoli onde prevenire scivolate o zuccate! Se non digerite e non dormite provate a far bollire delle foglie di salvia in un litro d’acqua e bevete il ricavato dopo i pasti oppure prima di andare a nanna… Sorpresa in vista.

SAGITTARIO : E’ ormai scoppiata l’estate e con essa la voglia di sole, di mare e di sogni da accarezzare… Avete pedalato in salita, coltivato speranze, superato prove, ed ora potete benissimo reclamare diritti e pensare sia a voi stessi che a riposare. Ciononostante mal tollererete chi soffoca ed inibisce ma, poiché ognuno fa ciò che gli si consente, anziché lamentarvi, chiarite la vostra posizione e reclamate libertà di azione …Una pizza, un gelato e quattro ciance vivacizzeranno il week end.

CAPRICORNO : L’erba del vicino non è mai la più verde: rimembratelo a chi fa dell’invidia un baluardo e, se feriti nella dignità e nell’orgoglio, sappiate che la spunterete vedendo tante stelline ravvivare il percorso della serenità, del successo e del sogno concretatosi… Siate altresì fermi nei propositi e preparatevi a variazioni nello status quo reputate fino a ieri impossibili. Domenica all’insegna dell’imprevedibilità compreso un prelibato incontro o un ritrovo mangereccio.

ACQUARIO : Esternate i patemi: reprimerli avrebbe l’unico scopo di alimentare somatizzazioni o guastare delle giornate simpatiche e carismatiche. L’influsso della Luna, che il 1° agosto si fa piena nella vostra costellazione, rende la settimana irrequieta, sfacciata, ma simultaneamente risolutiva per ciò che sta a cuore. Afa e fiacca vi manderanno in catalessi: abbondate in potassio, bevete parecchia acqua e non alzate pesi perché la schiena ne risentirebbe!

PESCI : Lisciate le pinne e intonate il canto delle sirene perché, dopo crucci e pene, inizierà un periodo di rigenerazione atto a debellare qualche vetusto magone e a scorgere un briciolo di serenità nel caos della quotidianità … Certi individui daranno ancora filo da torcere, un comunicato ammutolirà e una richiesta pecuniaria allibirà ma, nel complesso, non avrete di che lamentarvi. Se in procinto di partire per le vacanze organizzatevi adeguatamente. Proposta da accettare.

Volgete gli occhi al cielo dove, luminosa e bella, brilla anche la vostra stella!

