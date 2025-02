All'Auditorium Ranieri di Monaco concerto con il pianista Christian Zacharias

Venerdì 28 febbraio alle 20:00 all'Auditorium Rainier III , ritroviamo Christian Zacharias, fedele della scena monegasca, per un recital pieno di contrasti. Con pezzi che vanno da Couperin a Poulenc, passando per Scarlatti, Haydn e Schubert, il pianista tedesco ci propone un viaggio pianistico di grande eleganza.

Il disco registrato dall'OPMC per la Bru Zane Label è stato premiato con un trofeo agli ultimi International Classical Music Awards (ICMA) nella categoria «Prime registrazioni».

«L'opera Déjanire di Camille Saint-Saëns torna giustamente nel panorama musicale con una produzione che convince sia per la sua sensibilità che per la sua potenza musicale. Questo album drammatico ed emotivamente intenso, con i suoi solisti eccezionali e un'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo ben equilibrata, offre una interpretazione convincente che riporta in vita quest'opera raramente suonata.»