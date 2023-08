Acqua Sanremo, una proposta innovativa di ristorazione all’interno dell’Hotel Napoleon di Sanremo

Acqua Sanremo è un Bistrot di mare e Lounge Bar a bordo piscina diretto dallo Chef Lorenzo Leuzzi. Il suo menù è realizzato con ingredienti di alta qualità a km zero e selezionati accuratamente per soddisfare tutti i gusti. Lo chef Lorenzo crea piatti che combinano sapori tradizionali con tecniche moderne, garantendo un'esperienza culinaria unica. Ogni piatto è preparato al momento, utilizzando solo ingredienti freschi e di stagione, per garantire la massima qualità e gusto.

Il ristorante di cucina italiana con piatti della tradizione è aperto tutte le sere dalle ore 19:00 e il sabato e la domenica a pranzo dalle ore 12:00.

Quest’anno si aggiungono due novità, il sushi contemporaneo e le tapas.

Il sushi contemporaneo sarà proposto con roll tradizionali come salmone e avocado abbinati a roll particolari e ricercati come gamberi rossi di Sanremo, nocciole e tartufo.

Le tapas saranno proposte tutti i giorni a pranzo dalle 12:00 alle 14:00 e all’aperitivo dalle 17:30 alle 19:30 in abbinamento al Lounge Bar con Cocktails, Time Spritz e Gin Corner.

“Le cene – ha spiegato lo chef Lorenzo - saranno accompagnate con spettacoli di musica live. Nelle varie serate si alterneranno diversi artisti (un sassofonista, un duo sax e voce, un duo piano voce e sax, un piano e voce) creando un’atmosfera unica. Il Bistrot è aperto anche a clientela esterna ed è dotato di un ampio parcheggio gratuito”.

Lasciati deliziare dalla cucina raffinata e gustosa dello chef Lorenzo e vivrai un'esperienza culinaria indimenticabile in un'atmosfera rilassante con un servizio attento e cortese.

Lo staff di “Acqua Sanremo” ti aspetta all’interno dell’Hotel Napoleon in corso Marconi, 56 a Sanremo.

Info e prenotazioni: +39 348 5191710



www.ristoranteacquasanremo.com