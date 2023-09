Friendly OPEN WEEK al Solaro Sporting di Sanremo

È tempo di (ri)mettersi in movimento, perché muoversi porta felicità e come diceva Leonardo Da Vinci "Il moto è causa di ogni vita".

Dal 25 al 29 settembre, il resort Solaro Sporting di Sanremo organizza “Friendly OPEN WEEK ”, un'occasione imperdibile per provare gratuitamente le attività sportive del Solaro Sporting: dal tennis al padel ed alla palestra circondati dall’abbraccio di uno splendido giardino.

Un modo divertente e coinvolgente per iniziare o riprendere l'attività fisica.

L'iniziativa è aperta a bambini, ragazzi e adulti di tutte le età, che potranno provare queste attività con l'assistenza di maestri e personal trainer.

Il resort Solaro Sporting offre una vasta gamma di attività sportive e di ospitalità nei suoi campi da tennis in terra rossa, in quelli di padel superpanoramici di ultimissima generazione con il mare all’orizzonte, nei suoi 2 campi da calcetto in erba sintetica, e nella sua palestra azzurra dove oltre al fitness con personal trainer si svolgono corsi di total body, power pump, pilates, tonificazione, posturale e stretching.

Il Resort offre inoltre ospitalità per chi desidera soggiornare con l’affascinante Locanda Azzurra e le sue camere colorate in stile mediterraneo con vista sul mare del golfo di Sanremo e con il ristorante Oasi dove si possono gustare piatti prelibati della cucina mediterranea e non solo.

Lo Sporting Club è il luogo ideale anche per chi vuole partecipare od organizzare stage sportivi di padel o tennis su campi che hanno ospitato eventi di levatura internazionale, come la Coppa Davis ed i Campionati Europei.

Il resort è attrezzato anche per gli appassionati di Bike, con un locale ricovero protetto, un'area lavaggio e un ampio parcheggio.

Friendly OPEN WEEK è un'occasione imperdibile per provare le attività e scoprire la bellezza del resort Solaro sporting con le sue verdi terrazze affacciate sul Sanremo.

Le attività del Friendly OPEN Week Solaro Sporting seguiranno il seguente programma :

TENNIS

25 – 27 - 29 Settembre

dalle ore 16 -17 scuole secondarie e superiori

alle ore 17 alle 18 scuole primarie

26 Settembre

dalle ore 18 alle 20 adulti di tutte le età

PADEL

25 – 29 Settembre

dalle ore 18 alle 19,30

26 Settembre

dalle ore 16 alle 18

PALESTRA AZZURRA

dal 25 al 29 Settembre

dalle ore 17 alle 20



Per informazioni Friendly OPEN WEEK Solaro Sporting chiamare il numero 0184 665155.

Per maggiori informazioni sulle attività sportive puoi visitare il Sito www.solarosporting.it, Facebook ed Istagram solaro_sporting