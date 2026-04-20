Monaco celebra l’arte floreale: il 57° Concours International de Bouquets e “Monaco en Fleurs” protagonisti allo Yacht Club

Il Garden Club de Monaco, fondato nel 1968 dalla Principessa Grace di Monaco, annuncia la 57ª edizione del Concours International de Bouquets, in programma il 9 e 10 maggio 2026 presso lo Yacht Club de Monaco.

L’evento, posto sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Albert II di Monaco e sotto la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover, vedrà la partecipazione di concorrenti amatori e professionisti di ogni età e nazionalità. Il tema scelto per questa edizione è “Celeste”, interpretato attraverso composizioni floreali in stile libero suddivise in sette categorie:

L’orage – grande dimensione Luminescence lunaire – piedistallo Une éclipse – nicchia Dîner sous les étoiles – decorazione da tavola Lune rousse sur la mer – nicchia Les aurores boréales – decorazione murale Le soleil – piccola nicchia (categoria riservata ai giovani dai 6 ai 14 anni)

Le opere saranno valutate da due giurie: il “Jury Spécial”, presieduto dalla Principessa di Hannover e composto da personalità del mondo letterario e artistico, assegnerà i Premi Speciali; il “Jury Officiel”, formato da giudici, docenti, autori e specialisti internazionali dell’arte floreale, conferirà le Insigne d’Oro, d’Argento e di Bronzo, oltre al Prix Princesse Grace de Monaco.

Foto archivio Garden Club de Monaco.

L’ingresso sarà libero e gratuito e consentirà al pubblico di ammirare le composizioni nei seguenti orari:

sabato 9 maggio: dalle 18:00 alle 19:30

domenica 10 maggio: dalle 9:30 alle 18:00

Domenica 10 maggio, presso la Meeting Room dello Yacht Club, sono inoltre previste una dimostrazione floreale gratuita (dalle 11:00 alle 12:30) e una serie di conferenze (dalle 14:30 alle 16:30).

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 30 aprile 2026. Informazioni e regolamento sono disponibili presso il Garden Club de Monaco (tel. +377 93 30 02 04 / +377 6 43 91 09 60, email: gardenclub@monaco.mc, sito: https://www.gardenclubmonaco.com/monaco-concours-bouquets

Parallelamente, il Garden Club de Monaco organizza la 2ª edizione del concorso di vetrine “Monaco en Fleurs”, in programma dal 4 al 10 maggio 2026. L’iniziativa, riservata ai commercianti del Principato, trasformerà le vetrine cittadine in un percorso floreale accessibile a residenti e visitatori.

Sostenuto dalla Principessa di Hannover, dalla Mairie, dall’Union des Commerçants et Artisans de Monaco e realizzato in collaborazione con la Direction de l’Aménagement Urbain, il concorso inviterà il pubblico a scoprire le boutique partecipanti attraverso “La route des fleurs”, una mappa distribuita nei punti strategici del Principato a partire dal 29 aprile 2026.

Per valorizzare ulteriormente l’evento, alcune aree della città, tra cui rue Princesse Caroline, boulevard des Moulins e la facciata del Fernet, saranno contrassegnate dal logo floreale del Garden Club.

Le iscrizioni a “Monaco en Fleurs” sono aperte fino al 15 aprile 2026. Informazioni e regolamento: Garden Club de Monaco – Monaco en Fleurs (tel. +377 6 43 91 25 64, email:

gardenclubmonacoenfleurs@monaco.mc .