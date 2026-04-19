Mostra “Impressions saorgiennes” di Ana Durães al Monastère de Saorge: arte contemporanea tra luce e storia nella Valle della Roya

Si svolge presso il Monastère de Saorge la mostra “Impressions saorgiennes” dell’artista Ana Durães, in programma dal 14 al 24 aprile 2026. L’esposizione propone un percorso artistico che mette in dialogo la pittura contemporanea con la luce e la storia di uno dei luoghi più significativi della Valle della Roya.

L’iniziativa invita i visitatori a un’esperienza sospesa tra espressione artistica e spiritualità, valorizzando l’atmosfera unica del monastero. Attraverso lo sguardo di Ana Durães, il pubblico è accompagnato in un viaggio visivo che celebra la luce e i paesaggi circostanti, reinterpretati con sensibilità contemporanea.

Il lavoro dell’artista si distingue per una tecnica materica e vibrante, caratterizzata da pennellate di colore che evocano la poesia del territorio. Le opere, a metà tra astratto e figurativo, restituiscono un’immagine intensa e personale dell’ambiente naturale che circonda il monastero, offrendo una nuova chiave di lettura del patrimonio locale.

La mostra è aperta al pubblico fino al 24 aprile 2026 con i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, mentre il lunedì resta chiusa. Il biglietto intero ha un costo di 7 euro.

https://www.monastere-saorge.fr/