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Eventi | 19 aprile 2026, 17:00

Elisabeth Leonskaja in recital all’Auditorium Rainier III di Monaco

Un programma dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, Arnold Schönberg, Dmitri Šostakovič e Franz Schubert

Elisabeth Leonskaja

Elisabeth Leonskaja

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organizza il recital della pianista Elisabeth Leonskaja, in programma il 29 aprile 2026 alle ore 19:30 presso l’Auditorium Rainier III, a Monaco.

L’evento propone un programma interamente dedicato al repertorio pianistico europeo tra classicismo e Novecento.

Il concerto si aprirà con la Sonata per pianoforte n. 18 in re maggiore, K. 576 di Wolfgang Amadeus Mozart. Seguiranno i “6 Kleine Stücke”, op. 19 di Arnold Schönberg. La seconda parte del recital includerà la Sonata per pianoforte n. 2 in si minore, op. 61 di Dmitri Šostakovič e si concluderà con la Sonata per pianoforte n. 17 in re maggiore, D. 850 di Franz Schubert.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero +377 98 06 28 28 o all’indirizzo email contact@montecarloticket.com oppure consultare il sito ufficiale https://opmc.mc/concert/recital-elisabeth-leonskaja-2026/.

Redazione

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