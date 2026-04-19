Elisabeth Leonskaja in recital all’Auditorium Rainier III di Monaco

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organizza il recital della pianista Elisabeth Leonskaja, in programma il 29 aprile 2026 alle ore 19:30 presso l’Auditorium Rainier III, a Monaco.
L’evento propone un programma interamente dedicato al repertorio pianistico europeo tra classicismo e Novecento.
Il concerto si aprirà con la Sonata per pianoforte n. 18 in re maggiore, K. 576 di Wolfgang Amadeus Mozart. Seguiranno i “6 Kleine Stücke”, op. 19 di Arnold Schönberg. La seconda parte del recital includerà la Sonata per pianoforte n. 2 in si minore, op. 61 di Dmitri Šostakovič e si concluderà con la Sonata per pianoforte n. 17 in re maggiore, D. 850 di Franz Schubert.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero +377 98 06 28 28 o all’indirizzo email contact@montecarloticket.com oppure consultare il sito ufficiale https://opmc.mc/concert/recital-elisabeth-leonskaja-2026/.