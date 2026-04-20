Selezionati i cinque romanzi finalisti del Premio “Coup de Cœur des Lycéens” 2026 della Fondation Prince Pierre a Monaco

Si è riunita la giuria del Premio “Coup de Cœur des Lycéens” 2026 della Fondation Prince Pierre de Monaco per definire la lista ristretta dei romanzi in concorso per la nuova edizione. La giuria è composta da studenti delle classi seconde del Lycée Albert Ier, del Lycée François d’Assise - Nicolas Barré e del Lycée Rainier III.

Istituito nel 2007, il premio viene assegnato ogni anno a un autore per la pubblicazione della sua prima opera di narrativa. Tra i sette romanzi preselezionati all’inizio dell’anno scolastico, gli studenti hanno individuato i cinque titoli finalisti:

Reine Bellivier, La hideuse , Christian Bourgois éditions

, Christian Bourgois éditions Paul Gasnier, La collision , éditions Gallimard

, éditions Gallimard Catherine Girard, In violentia veritas , éditions Grasset

, éditions Grasset Solenn Honorine, La route de Wakale , éditions L’Archipel

, éditions L’Archipel Camille Leyvraz, Rouille, éditions La Veilleuse

Il prossimo 27 maggio, gli autori saranno invitati nel Principato di Monaco per presentare e difendere le proprie opere davanti alla giuria studentesca, nell’ambito di un incontro dedicato. Gli studenti avranno poi a disposizione il periodo estivo per approfondire la lettura dei romanzi e maturare la propria scelta, in vista del voto finale previsto all’inizio del nuovo anno scolastico.

Il nome del vincitore sarà annunciato durante la Cerimonia di proclamazione dei Premi della Fondation Prince Pierre, in programma martedì 13 ottobre 2026 all’Opéra Garnier di Monaco.

Creato in collaborazione con la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, il Premio “Coup de Cœur des Lycéens” è dotato di 6.000 euro, finanziati dalla Fondation Princesse Grace. L’iniziativa promuove la letteratura contemporanea tra i giovani e valorizza la loro capacità di esprimere un giudizio critico e personale.