Monaco, appuntamento con l'economia circolare nel vide-dressing dei giovanissimi sabato 30 settembre

Sempre attento all'ambiente e particolarmente attivo nella lotta contro ogni forma di spreco, il Comune di Monaco conferma il proprio impegno per la salvaguardia del pianeta proponendo dei vide-dressings da e per i privati.

Il Comune offre la possibilità a monegaschi e residenti di prenotare gratuitamente uno stand per vendere articoli per bambini da 0 a 16 anni. (Abbigliamento, libri, giocattoli, videogiochi e accessori per l'infanzia).

Le prenotazioni delle piazzole sono aperte da ieri, mercoledì 6 settembre, al +377 93 15 06 05. I posti sono limitati.