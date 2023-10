Ospedale di Mentone, la sfida del futuro guarda alla prevenzione dell'ictus

Negli ultimi anni, il Centro Ospedaliero di Mentone ha continuato a svilupparsi per aumentare la sua offerta di cure e la qualità dei suoi servizi. Oggi l’ospedale si concentra sulla prevenzione dell’ictus e della demenza e accoglie nuovi chirurghi e professionisti.

Prevenire l'ictus attraverso il progetto Prevedi

Orgoglio e soddisfazione per Mylène Ezavin, direttrice del Centro ospedaliero La Palmosa (CHLP) di Mentone, e Carlo Serrati, professore di neurologia presso il Centro ospedaliero universitario (CHU) di Genova, che hanno ottenuto 2 milioni di euro in crediti Interreg-Alcotra per la loro progetto di cooperazione transfrontaliera.

Intitolato Prevedi, il progetto è incentrato sulla prevenzione dell'ictus e della demenza e riguarda le popolazioni della Comunità della Costa Azzurra (CARF) e del Ponente Ligure.

Progetto innovativo

“ È un progetto innovativo nel senso che riguarda la prevenzione e la preservazione della vita umana. Si tratta anche di un'azione condivisa di sanità pubblica poiché evitando i ricoveri ospedalieri aiutiamo a ridurre i costi di copertura delle patologie invalidanti attraverso l'assicurazione sanitaria ”, confida Mylène Ezavin.

In questo progetto l'accompagnano il dottor Lorenzo Abbo, presidente della commissione medica dello stabilimento CHLP, e Stéphanie Trombetta, direttrice delle risorse umane mediche e paramediche di La Palmosa.

1 milione di euro in 4 anni

“ Dopo un ictus, i familiari del paziente possono essere visitati, con il loro consenso, per individuare un rischio ed evitare un possibile ictus. Questo screening sarà possibile grazie all'esperienza del professor Carlo Serrati e alla tecnologia di imaging accessibile all'avanguardia del CHLP. L'ospedale è dotato di una risonanza magnetica e di scanner di ultima generazione dotati, tra l'altro, di moduli di intelligenza artificiale. Questo progetto rappresenta un passo avanti storico nella prevenzione nel territorio transfrontaliero ”, spiega il dottor Lorenzo Abbo.

Il costo del progetto è stato stimato in 250.000 euro all'anno, ovvero 1 milione di euro in quattro anni per il centro ospedaliero di Mentone.

Partenariati transfrontalieri

Anche l'ospedale La Palmosa sta strutturando il suo settore neurologico con i partner francesi e italiani della regione. Sapendo che esistono già diversi partenariati, come il centro perinatale transfrontaliero locale e l'istituto di formazione infermieristica transfrontaliera. Siglata una convenzione con l'associazione artigiani e commercianti della provincia ligure per facilitare l'assistenza ai connazionali.

Infine, sono italiani il 30% dei pazienti CHLP e il 20% degli operatori ospedalieri (medici e paramedici).