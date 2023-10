Carriere in Formula 1: non è solo il pilota

Rombo dei motori, giri ultraveloci, macchine che sfrecciano: quanto è affascinante il mondo della Formula 1! Per quanto, spesso, si ricordino solo i nomi dei piloti, dietro uno di questi campioni c’è un’intera crew che opera e che fa scendere in pista la miglior auto possibile. Scopriamo insieme chi sono gli architetti di questo meraviglioso sport.

Formula 1: un mondo

Quando si pensa a questo spettacolare mondo automobilistico, si pensa spesso ai frontmen e cioè ai piloti che, di fatto, sono i protagonisti più in vista nelle gare. Tuttavia, come spesso accade in altri sport ma ancor di più per la Formula 1, dietro ogni pilota c’è un intero mondo di professionisti che lavora dietro le quinte per fare in modo che tutto funzioni al meglio e la resa del pilota e del mezzo, sia ottimale per tutta la gara. Ovviamente, quello che non si vede se non in parte, è tutta la crew che sta nei box, figure chiave per l’intera squadra che contribuiscono in modo silenzioso alle prestazioni. Verrebbe quasi da pensare che anche la Formula 1 sia un vero e proprio sport di squadra fatto da figure professioniste altamente specializzate che lavorano in maniera instancabile alla vettura che mettono poi su pista. Questo anche perché, prima che una vettura scenda in pista e gareggi, sono necessari tantissimi controlli e test da fare per valutare lo stato di ogni componente.

Vediamo nel dettaglio quali sono le professioni al servizio di questo sport così entusiasmante.

Le star della Formula 1 dietro i riflettori

Dei piloti spesso conosciamo qualsiasi cosa della vita pubblica e della vita privata. Se molti di loro sono diventati delle vere e proprie icone del mondo dello sport e non solo, lo si deve principalmente alle équipe di professionisti che li seguono passo passo. Tra questi, a rimanere nei box e a seguire l’intera gara, ci sono gli ingegneri che sono le menti creative del gruppo. Tra di loro ci sono gli ingegneri aerodinamici e meccanici. I primi si occupano della progettazione delle vetture ed i secondi dei motori. Altre figure di vitale importanza sono gli specialisti delle gomme.

La scelta delle gomme rientra, infatti, tra le mansioni più importanti perché, a seconda del tipo di circuito o delle condizioni meteororologiche, bisogna ponderare bene quali tipi di gomme utilizzare. Questi tecnici sono anche responsabili dei pit stop che è una delle fasi più importanti nella gara. Altre figure importanti sono gli strategisti di gara a cui spetta il compito di monitorare tutta la gara si dal punto di vista della pista che delle condizioni meteo. I Pit crew infine sono il vero e proprio cuore delle operazioni in pista perché si occupano di effettuare le operazioni più utili in pochissimi secondi. Tutti questi professionisti concorrono insieme alla riuscita della gara e sono indispensabili in tutti gli aspetti della costruzione del team.

I famosi dei box

In questo campo sono diversi i nomi che spiccano perché hanno rappresentato dei veri e propri pilastri per questo sport. Uno tra questi, tra i più famosi, Adrian Newey che è stato uno tra gli ingegneri più rinomati in Formula 1 ed ha lavorato per diverse scuderie top. Un altro nome rinomato, quello di Toto Wolff che con la casa Mercedes ha dominato letteralmente negli ultimi anni. Ancora C.Horner del team Red Bull Racing guida della squadra che ha vinto diversi titoli mondiali.

Nella Formula 1, dunque, il successo non è ascrivibile solo al pilota ma all’intera squadra ed il successo dello stesso pilota dipende proprio da come tutte queste figure riescano a lavorare in armonia. Quando si punta su un pilota in realtà si punta su una squadra intera. Questo deve essere ben chiaro specialmente a chi ama le migliori quote delle scommesse sportive.

Conclusioni

La Formula 1 è tra gli sport più eccitanti ed entusiasmanti di sempre. Quello che si vede in pista è solo una piccola percentuale dell’intero, faticoso lavoro che si svolge dietro le quinte. Siamo abituati a pensare alle gare riferendoci solo ai piloti che, di fatto, sono gli esecutori materiali di un lavoro certosino che coinvolge, nei box e nelle scuderie, intere équipe di professionisti impegnati a garantire al meglio il funzionamento della macchina. Non solo, molti di lavoro sono a lavoro anche durante lo svolgimento delle gare per capire come tarare le performance del mezzo in base al tipo di pista ed alle condizioni meteo.

Sono ingegneri, professionisti tecnici e meccanici, esperti in pneumatici, e molte altre figure che, senza perdere di vista nessun aspetto, collaudano la macchina e la rendono quanto più performante possibile. Tra questi, alcuni grandi nomi sono Adrian Newey, Toto Wolff, Christian Horner, tutti altamente specializzati nel loro campo ed essenziali per la riuscita dell’intera squadra. Questo dimostra che spesso, il lavoro sommerso ed invisibile, in realtà rappresenti le fondamenta di un progetto che, alla fine, risulta vincente.

Oggi tutti i piloti di F1, probabilmente non avrebbero la notorietà che hanno se non fossero stati supportati da menti creative e meccaniche come quelle che popolano i box.