Pixartprinting: quando la stampa professionale incontra velocità, personalizzazione e identità visiva

Esistono strumenti di comunicazione che, nonostante l’evoluzione del digitale, continuano a mantenere un valore concreto nelle relazioni professionali e nella costruzione dell’identità di un brand. La stampa rientra senza dubbio tra questi.

Packaging, supporti promozionali, materiali editoriali e strumenti di networking rappresentano ancora oggi elementi fondamentali per presentarsi in modo coerente, riconoscibile e professionale. È all’interno di questo scenario che Pixartprinting ha costruito il proprio ruolo di riferimento nel panorama europeo della stampa online, sviluppando un modello capace di unire tecnologia, qualità produttiva e ampia libertà di personalizzazione.

L’approccio del brand nasce dalla volontà di semplificare la gestione della stampa professionale – senza limitarne le possibilità creative. Attraverso una piattaforma intuitiva e un catalogo che supera 4 milioni di combinazioni prodotto, Pixartprinting consente infatti ad aziende, professionisti, attività commerciali e creativi di configurare ogni progetto in funzione delle proprie esigenze, scegliendo materiali, finiture, formati e quantità direttamente online.

A sostenere questa capacità di risposta contribuisce una struttura produttiva costruita per mantenere elevati standard qualitativi anche su lavorazioni molto differenti tra loro. Oltre 1 milione di clienti in Europa, 1.200 professionisti, più di 15.000 lavorazioni quotidiane, una sede operativa di 35.000 mq e oltre 100 macchine industriali di ultima generazione raccontano la dimensione raggiunta dal brand. Una crescita che dal 2025 si è estesa anche agli Stati Uniti grazie all’apertura dello stabilimento di Pittsburgh, Pennsylvania.

Parte della solidità del brand deriva proprio dall’attenzione dedicata all’esperienza del cliente e all’affidabilità dell’intero processo digitale. La stampa ad alta definizione viene affiancata da materiali selezionati e finiture curate nel dettaglio, con un controllo automatico e gratuito dei file che verifica parametri fondamentali come dimensioni, risoluzione, presenza di colori Pantone, font non convertiti in tracciato e coerenza tra il file caricato e il prodotto configurato.

A questo si aggiunge una gestione produttiva orientata alla rapidità: molti prodotti possono essere stampati anche in 24 ore, con spedizioni rapide e possibilità di selezionare direttamente online la data di consegna desiderata.

Grande attenzione, chiaramente, viene riservata anche all’assistenza professionale, disponibile via telefono, mail, chat e social per accompagnare il cliente dalla configurazione iniziale fino al post-vendita.

Questa capacità di adattarsi a esigenze molto diverse trova espressione in un’offerta estremamente ampia, che comprende packaging, supporti rigidi, materiali per eventi, publishing, prodotti promozionali ed elementi dedicati alla brand identity. Tra questi, i biglietti da visita continuano a occupare un ruolo centrale, non solo come strumento pratico di contatto, ma come vero e proprio elemento di presentazione professionale.

Nel catalogo Pixartprinting convivono infatti soluzioni classiche e proposte più ricercate, progettate per adattarsi a linguaggi visivi e contesti differenti. Accanto ai tradizionali biglietti in carta trovano spazio varianti in pvc, supporti premium, carte speciali, finiture plastificate, dettagli nobilitati e versioni con angoli arrotondati o formati quadrati, pensati per chi desidera distinguersi già dal primo incontro.

Anche sotto il profilo progettuale il livello di personalizzazione risulta particolarmente elevato. Attraverso il sito è possibile selezionare formato, carta, plastificazione, grammatura e finiture, oltre a utilizzare editor online gratuiti, template personalizzabili e strumenti dedicati alla preparazione corretta del file di stampa. La stampa ad alta definizione permette inoltre di ottenere colori brillanti, dettagli precisi e una resa professionale coerente con l’immagine del brand.

Dalla scelta della carta fino alle finiture più ricercate, ogni elemento contribuisce a rendere il biglietto da visita uno strumento ancora attuale nella costruzione delle relazioni professionali. Un approccio, infine, che riflette perfettamente la filosofia di Pixartprinting: offrire soluzioni flessibili, curate e pensate per adattarsi a esigenze comunicative sempre diverse.













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