Olivier Bernard è il nuovo direttore dello sviluppo immobiliare di Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Olivier Bernard entra a far parte del Comitato Esecutivo di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, dopo 25 anni di proficua collaborazione con il Gruppo Eiffage Immobilier. Specialista nello sviluppo, montaggio, commercializzazione e gestione operativa di progetti immobiliari in Francia, ha anche una lunga esperienza nella conduzione di lavori a livello internazionale.

Incaricato di supervisionare la realizzazione di tutte le operazioni di costruzione e riabilitazione del parco immobiliare del Gruppo, parteciperà alla definizione della strategia Resort nel suo campo. A questo titolo, svilupperà e piloterà tutti i progetti che ne derivano, nel Principato o all'estero, in particolare nel quadro dell'acquisizione del Palace des Neiges a Courchevel, che Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha appena effettuato.

In seno a questa nuova Direzione, Luc Leroy, al quale il Presidente Delegato ha rinnovato tutta la sua fiducia e al quale si deve, tra le altre grandi realizzazioni, il progetto di sviluppo del Café de Paris, in apertura progressiva dalla metà delNovembre è stato nominato Direttore della Costruzione e del Patrimonio costruito.

Per Stéphane Valeri, Presidente-Delegato del gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer: "Lo sviluppo del settore immobiliare è diventato essenziale per la redditività del nostro gruppo. Il nostro patrimonio immobiliare è già composto da 170 immobili eccezionali: abitazioni, ville, negozi e uffici. Sono lieto di dare il benvenuto a Olivier Bernard con il quale esamineremo da vicino tutte le prospettive di valorizzazione della nostra terra per gli anni a venire".