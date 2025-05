Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

60º Rallye Antibes Côte d’Azur

Dal 15 al 18 maggio

Per questo appuntamento imperdibile del calendario nazionale e internazionale, gli equipaggi si sfideranno in 12 prove speciali a tempo (6 al giorno) e percorreranno quasi 200 km di gara nei giorni 17 e 18 maggio. Le partenze e gli arrivi delle varie prove si svolgeranno al Pré des Pêcheurs, dove gli spettatori potranno avvicinarsi ai partecipanti e ammirare le auto da corsa.



Diversi



12e édition du Tremplin Jazz - Il 17 maggio ore 15,30 - Médiathèque Albert Camus - Antibes

16e édition de l’handiboise - Il 17 maggio de 8,30 ore 18 - quai Vauban – Antibes

Les floralies - Fino al 24 maggio

Salon des plantes, fleurs et jardins: Sorties naturalistes et géologiques - Il 17, 18 & 25 maggio

Théâtre



Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud - Antibes

Nuit insolite - Dal 15 al 17 maggio ore 20,30

Théâtre Atibéa - 15 Rue Georges Clémenceau - Antibes



Ekp,rasis ou le mécanisme d’anticythère - Il 15 maggio ore 20,30

Improvisation théâtrale - Il 16 & 17 maggio ore 20,30 - Il 18 maggio ore 16

Expositions



Nuit européenne des musées - Il 17 maggio de 20 ore 00 - Antibes

Galerie seguin : "regards" - Fino al 31 maggio - 4 Rue du Docteur Rostan- Antibes

Des dinosaures en Provence - Fino al 31 maggio - Médiathèque Albert Camus - Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - Fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la carte postale – Antibes

Visite guidate



Vecchia Antibes in francese - Il 30 maggio ore 14,30 e il 20 maggio ore 10

Vecchia Antibes in inglese: su richiesta, secondo disponibilità

Le Sentier du Littoral - Il 15 maggio ore 9,30

BEAULIEU SUR MERMostra “L’Or du Temps” – Villa KérylosFino al 21 Settembre 2025Villa KérylosImpasse Gustave Eiffel