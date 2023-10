Stanotte cambia l’ora…inizia il giorno più lungo!

Da questa notte addio all'ora legale, le lancette vanno spostate indietro di sessanta minuti: si torna all’ora solare.

L’ora legale tornerà ad inizio primavera, nella notte fra il 30 e il 31 marzo 2024.

Come avviene da un po' di anni il cambio dell'ora é accompagnato da una querelle sull'ora unica.

I singoli Stati avrebbero dovuto comunicare a Bruxelles le proprie decisioni in ordine all’opzione tra l’ora solare e quella legale. Si è assistito ad un ordine sparso con l’Italia che ha comunicato, durante il governo Conte I (grigio verde) l’opzione al “doppio binario”, mantenere cioè l’attuale sistema del cambiamento

La Francia, dal canto suo, prediligerebbe l’ora estiva tutto l’anno. Vi è ancora tempo per trovare una soluzione, almeno tra stati confinanti, anche perché la soluzione italiana non sarebbe contemplata dalla normativa europea che prevede che l’ora adottata non possa variare in corso d’anno.

Sono tanti i lavoratori transfrontalieri che rischiano di trovarsi a fronteggiare un problema in più, quello di dover cambiare l’ora due volte al giorno sopportando notevoli disagi. Allo Stato attuale, anomalia italiana a parte, l’Europa si avvierebbe a due ore, quella legale negli stati del Sud e quella solare al Nord.

Intanto, nell’attesa, ricordiamoci di cambiare l’ora…domenica 30 ottobre sarà il giorno più lungo, durerà infatti 25 ore!