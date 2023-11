Il Festival del circo di Monte-Carlo compie 50 anni: per celebrarlo anche una mostra ed una parata

Il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo sta per celebrare la sua edizione numero 50.

Il Centenario del Principe Ranieri III risveglia il ricordo della sua profonda passione per il Circo, un affetto che ispirò la creazione, nel 1974, di questo Festival dedicato principalmente al sostegno delle famiglie circensi. Un Festival a Monaco, destinato a conferire a questa arte unica, un riconoscimento e un prestigio senza pari.

Da allora, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo è diventato il più prestigioso al mondo e il Clown d'Oro, il più alto riconoscimento, è ambito da tutti gli artisti.

Quest'anno riveste ovviamente un carattere particolare poiché si celebreranno i cinquant'anni di esistenza del Festival (1974-2024). Questa 46ma edizione sarà all'insegna dell'incanto con i numeri attuali più eccezionali in acrobazia, commedia e animali: le tre colonne dell'arte circense, come il Principe Ranieri III ha sempre sottolineato.

Le celebrazioni incominceranno prima del festival. Dal 22 novembre, sarà visitabile un'importante mostra circense, «Le Prince au cœur du cirque», situata presso l'ex Museo dell'automobile fino al 28 gennaio 2024 (Terrazze di Fontvieille - 25-29 avenue Albert II - Monaco/ Ingresso gratuito).

Altro momento forte per iniziare il Festival, una straordinaria parata circense in città, che partirà dal Chapiteau a Fontvieille per dirigersi verso la piazza del Palazzo del Principe sabato 13 gennaio 2024 pomeriggio e sarà punteggiata da un grande spettacolo «Open Air» davanti al Palazzo del Principe.