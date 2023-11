Degustazione di vini pregiati, menù gourmet ed una tombola per la serata di beneficienza all'Hotel Fairmont Monte-Carlo

Martedì 12 dicembre alle 19 nella Salle d'Or Ballroom dell'Hotel Fairmont Monte-Carlo i l Club Vivanova in collaborazione con SKAL Monaco e il Fairmont Monte Carlo propongono una degustazione limitata ed esclusiva di undici favolose annate di vini accompagnati da un menu gourmet preparato dall'Executive Sous Head Chef Laurent Smuelders.

Eccezionale Degustazione di Vini

Durante l'evento si terrà una tombola per raccogliere fondi di beneficenza per SKAL Monaco: una selezione di vini eccezionali saranno inclusi nei premi vincenti.

Tutti sono i benvenuti: non occorre essere un membro del club per partecipare all'evento. Occorre però a prenotare. Prezzo per persona 200 euro.