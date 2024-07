Arriva "Petit futé", la guida 2024/2025 per vivere al meglio il Principato di Monaco e la Costa Azzurra

Per non parlare del gran numero di attrazioni turistiche offerte nelle principali città della Costa Azzurra. Dal confine con l'Italia, Mentone, Monaco, Nizza, Antibes, Cannes e Grasse sono già in lizza per attirare la vostra attenzione. Più piccole, ma altrettanto attraenti, sono città come Eze, Villefranche, Vence e Mougins. I villaggi collinari dell'entroterra offrono un terroir e un patrimonio storico unici.

Tutto questo è contenuto nella nuova guida petit Futé composta da 480 pagine. Formato della guida: 120 L x 205, in vendita al prezzo pubblico in versione cartacea a 13,95 € , oppure su Internet, smartphone e tablet: www.petitfute.com

A metà strada tra una guida e una rivista, Petit Futé offre contenuti unici nel mercato delle guide turistiche attraverso 4 aree principali: Ispirare, Scoprire, Vivere e Organizzare il viaggio.

Come far venire voglia ai lettori di partire con contenuti più visivi e ispiratori. Come un'immersione immediata, questa prima parte offre una panoramica a 360° dell'intera offerta turistica della destinazione. È un'occasione per scoprire idee per le vacanze e i preferiti dei redattori, come:

- I 10 migliori brunch

Il brunch è diventato un sacro rito domenicale, e persino un piacere colpevole durante la settimana. Ma trovare il posto perfetto per stuzzicare le papille gustative non è sempre facile. Sia che siate affamati e tardivi, sia che siate dei buongustai esigenti, abbiamo messo insieme la guida definitiva ai migliori posti dove gustare un brunch eccezionale.

- I 10 migliori rooftop

Non c'è niente di meglio che ammirare i panorami e i suoni di una destinazione! Dai luoghi segreti agli indirizzi di tendenza, dai locali vivaci agli angoli più intimi, i rooftop sono ormai un must della Riviera. Che si tratti di un pranzo al sole, di una serata vivace, di una cena romantica o di un brunch gourmet, è l'occasione perfetta per scoprire le città emblematiche della Costa Azzurra e i loro panorami mozzafiato da queste terrazze eccezionali.

- TOP 10 alloggi insoliti

Gli alloggi insoliti rispondono al desiderio genuino di staccarsi dalla monotonia della vita quotidiana e di risvegliare il nostro spirito infantile. Che si tratti di case sugli alberi, roulotte, yurte, hotel artistici o castelli, questi luoghi unici offrono un sonno magico. Abbiamo scovato alcuni luoghi straordinari pensati per offrirvi un'esperienza memorabile e momenti fuori dall'ordinario, lontano dai sentieri battuti.

-10 attività di benessere

Siete alla ricerca di una pausa rilassante? Prendetevi il tempo per coccolarvi! È disponibile un'ampia scelta di trattamenti, massaggi rilassanti, trattamenti di bellezza e molte altre esperienze sensoriali. A metà strada tra un salone di bellezza e un centro di talassoterapia, i nostri indirizzi benessere saranno veri e propri paradisi di pace.

O come scoprire rapidamente i principali punti di forza della regione: natura, storia, gastronomia, ecc. ma anche alcuni focus più specifici sulla destinazione come Grasse e i suoi profumi, Nizza e il suo hinterland, ecc. Qui i lettori-viaggiatori potranno trovare tutto ciò che possono aspettarsi di vedere e scoprire (POI: punti di interesse) attraverso una struttura ad albero coerente e alfabetica (territori, città, villaggi, ecc.).

VIVERE

Ovvero come immergersi il più possibile negli abitanti della destinazione scelta per vivere come un abitante del luogo. A partire dalla città simbolo della zona che, come i libri-città di Petit Futé, verrà fatta rivivere attraverso 8 temi principali: Muoversi - Cosa vedere / Cosa fare - Dove alloggiare - Cosa mangiare - Prendersi una pausa - Concedersi - Divertirsi - Uscire. Seguono poi, in ordine alfabetico, le altre città che meritano di essere visitate, con barre laterali, punti di interesse, idee per passeggiate o interviste, mappe e piante della città, ecc.

ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO

Ovvero come sfruttare al meglio il vostro soggiorno in termini di amministrazione, logistica, trasporti, ecc. Ricca di consigli pratici, questa sezione finale elenca anche le particolarità della destinazione in termini di vacanze (terme, avventura, ecc.), nonché una selezione di buone offerte, ecc. sotto 5 voci principali: arrivare da soli; vacanze e tour; spostarsi; informazioni e soggiorno per coloro che, sotto l'incantesimo della destinazione, potrebbero essere tentati di non tornare.