Nizza, un nuovo hotel “4 stelle” brilla nel cuore della città (Foto)

Il gruppo alberghiero Hilton ha annunciato l'apertura del DoubleTree by Hilton Nice Centre Iconic, un hotel elegante e moderno che si trova nel nuovo complesso del “Diamante”.

Situato nel cuore della città, l’hotel fa brillare le sue 4 stelle in una struttura, anche commerciale e di erogazione di servizi,sempre più centrale per i turisti come per i nizzardi.

Dietro la sua maestosa facciata in vetro si nascondono 105 camere con decorazioni calde, spazi per riunioni, un angolo fitness e un ristorante che si apre su un'ampia terrazza soleggiata.

L'esperienza DoubleTree by Hilton Nice Center Iconic inizia al quinto piano della struttura, dove si trova la reception e dove si viene accolti con un biscotto caldo con gocce di cioccolato, biscotto caratteristico del marchio DoubleTree oltre che con una vista panoramica mozzafiato.

Le camere, spaziose e confortevoli, sono dotate di mobili contemporanei.

Alcuni di esse, pensate per le famiglie, possono ospitare anche fino a 5 persone.

Televisione HD, frigorifero, macchina per il caffè, tutto è pensato per rendere il soggiorno piacevole.

L'angolo fitness, gli spazi per eventi, la sala colazione e il bar interni ed esterni offrono ciascuno una vista impressionante ed eccezionale sui tetti di Nizza.

In occasione dell'inizio dell'anno scolastico, il ristorante Pesca accoglierà gli amanti del pesce con un concetto unico in Costa Azzurra: un banco di pesci tra cui tutti possono scegliere ciò verrà poi preparato nelle cucine a vista.

Tutto per il piacere degli occhi e alle papille gustative.







l