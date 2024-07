E...state al Billionaire: luglio e agosto con ospiti eccezionali e cene stellari allo Sporting Monte-Carlo

Il Billionaire torna nella sua casa estiva nell'iconico Sporting Monte-Carlo, immerso nella splendida Salle des Étoiles. Preparatevi per una fuga di mezza estate come nessun altro, dove ogni sera si promette spettacoli straordinari sul palco insieme a una cena spettacolare. L'energia vibrante ed eccitazione che definisce il marchio Billionaire, creando ricordi indimenticabili per tutti coloro che si uniranno.

Vivi l'ultima fusione di sapori e intrattenimento a Billionaire, dove la gastronomia incontra la spettacolarità in un cena-teatro spettacolare impostazione. Indulgere in un attentamente curato menù caratterizzato da un mix di modernità neoasiatica e italiana autenticità, il tutto servito con stile ed eleganza. Sotto la direzione artistica di Raffaele Riccio, miliardario mette in mostra un cast di artisti di talento sul palco dello Sporting, promettendo agli ospiti un viaggio indimenticabile in un mondo di pura intrattenimento e delizia culinaria. Preparatevi a essere trasportati per un regno di puro divertimento ed eccitazione

Lo straordinario spettacolo presenta una combinazione di internazionale ballerini, cantanti e acrobati, alcuni dei quali sono Guinness Detentori del record mondiale e veterani del Cirque du Soleil. Più di 30 artisti internazionali saliranno sul palco della Salle des Étoiles, eseguendo canzoni, danze, musica, e impressionanti atti acrobatici mai visti prima e speciali spettacoli che lasceranno gli ospiti con una notte memorabile non dimenticheranno mai

Sperimenta l'atto corpo a corpo di Charly e Wuilder Acero, artisti circensi di terza generazione dalla Colombia rinomati per la loro disciplina, concentrazione e forza. Avendo affascinato il pubblico in Sud America, Asia ed Europa, sono ora pronti a impressionare il pubblico in Billionaire Sporting Monte-Carlo con le loro incredibili abilità.

Darcy Oake, il rivoluzionario illusionista canadese, ha catturato oltre 200 milioni di spettatori su Britain’s Got Talent raggiungendo oltre 1 miliardo di visualizzazioni a livello globale. Il suo speciale televisivo in prima serata nel Regno Unito ha attirato 6 milioni di spettatori, e si è esibito per la famiglia reale e nei migliori luoghi del mondo. Non perdete l'occasione di assistere alla sua pluripremiata magia dal vivo per la prima volta sul palco del Billionaire Sporting Monte-Carlo!

Anja Bijelić è un'attrice e ballerina aerea croata. Ha più di 10 anni di esperienza nello spettacolo in molti paesi diversi come Italia, Francia, Romania, EAU, Croazia, Slovenia, Austria ecc. Lei è un ex ginnastica ritmica che ha rappresentato il paese in molti internazionali concorsi. È stata anche una semi-finalista dello spettacolo "Croazia ha talento" nel 2017. Non vede l'ora di tornare sullo straordinario palco di Billionaire Sporting Monte-Carlo questa estate 2024.

Dall'Ucraina, il duo Alex e Liza sono pronti a stupire il pubblico.Per la prima volta in assoluto la tappa del Billionaire Sporting Monte-Carlo. Hanno conseguito la laurea magistrale in scienze dello sport acrobatico e sono certificati acrobatici maestri dello sport. Con oltre un decennio di esperienza in sport professionali, compresi i posizionamenti impressionanti al mondo e Campionati europei, sono passati all'industria circense, esibirsi in luoghi importanti e festival a livello globale come Moulin Rouge, Lio e AGT

Preparati ad essere affascinato da un argentino indimenticabile ed elettrizzante Numero Tango, portato in vita attraverso un'incredibile collaborazione con la rinomata London Tango Academy. Questa performance senza soluzione di continuità fonde la passione e i passi intricati del Tango tradizionale. Sullo sfondo di una musica suggestiva e intensa dei ballerini la chimica vi trasporterà direttamente nel cuore di Buenos Aires, offrendo un'esperienza che è così affascinante come è autentico. Coreografia di Leandro Palou

Luciano Bassi, il nostro ambasciatore del marchio, è un cantautore argentino-italiano, attore e regista teatrale con una carriera globale di 20 anni. Ha iniziato come un talent show finalista a Buenos Aires, recitato in produzioni di successo come Mamma Mia e Ghost, e in tournée con "Break the Tango" e "Wild Argentina." La versatilità e la passione di Luciano promettono performance che superano i limiti dell'eccellenza.

Geniris Mena

Originario della Repubblica Dominicana e trasferitosi in Spagna all'età di 7 anni, Geniris Mena ha iniziato il suo viaggio musicale a 16. Ha guadagnato il plauso per lei interpretazione di Diana Ross nel musical di famiglia Jackson "Forever King of Pop" e per le sue apparizioni in talent show come "The Voice." In 2019, diventa Direttore Artistico del prestigioso "OH MY CLUB", consolidando la sua presenza influente nel mondo dello spettacolo

Noah Domínguez

Noah Domínguez, lo straordinario cantante di Barcellona ha una passione per la scena e il canto acceso in giovane età. Lei senza soluzione di continuità unisce R&B, Pop, Soul e Rock, incarnando diverse influenze musicali con la sua essenza unica. Noè ha abbellito prestigiose tappe attraverso Spagna e Africa, guadagnando il plauso della critica per il suo talento eccezionale e prestazioni carismatiche. Ora, sperimentare la sua presenza accattivante su la straordinaria tappa del Billionaire Sporting Monte-Carlo

Balletti

Sul nostro palco, puoi anche assistere a accattivanti esibizioni di danza eseguite da 15 ballerini provenienti da diversi angoli del globo. La loro coreografia e talento promettono di arricchire l'esperienza, mantenendo il ritmo del notte viva e aggiungendo un tocco dinamico e internazionale all'indimenticabile atmosfera al Billionaire Sporting Monte-Carlo.

Alessandro Ristori & I Portofinos

Concedetevi l'accattivante performance di Alessandro Ristori & I Portofinos quest'estate 2024, che fondono gli anni '60 e '70 italiani musica con leggende americane e pop-rock britannico. Esperienza la loro elettrizzante performance durante la Dinner & Show di luglio 23 e 14 agosto

Gli artisti culinari del miliardario portano gli ospiti in un viaggio sensoriale che non hanno mai sperimentato prima. Il ristorante offre due menù distinti, disegnati dal famoso chef Piatti, il quintessenza menu italiano cattura le papille gustative ricreando sapori tradizionali italiani. Rivoluzionando la nuova esperienza culinaria asiatica, gli ospiti possono indulgere in sapori costruiti utilizzando tradizionale e nuovo mondo tecniche di cottura con piatti a fuoco vivo. La cucina esperienza è evidenziata dalla presentazione teatrale del personale del cibo e il servizio vivace.