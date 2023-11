Monaco, inaugurata a Fontvieille la mostra dedicata al Principe Ranieri "Le prince au coeur du Cirque"

Al centro della mostra, si sviluppa la storia sincera del Principe Ranieri III e del circo, tra tradizione e modernità, che ha fatto di questo Festival un appuntamento imperdibile per le più grandi famiglie e scuole circensi del mondo nelle quali si mescolano virtuosità, impresa, risate magia, per il piacere degli spettatori.

Charlène Dray, commissario scientifico e scenografo, e Lucas Lemme, scenografo, sono stati guidati dalle parole del Principe, che ricordava che «il circo si sperimenta con i sensi e che è prima di tutto un'arte vivente».

I suoi scritti e le sue testimonianze accompagnano il visitatore in un percorso in cui si coniugano estratti video di numeri emblematici, documenti inediti degli Archivi del Palazzo del Principe di Monaco, numerosi costumi della collezione di Alain Frère e opere raccolte per la prima volta, per vivere e scoprire la storia del più prestigioso Festival del Circo al mondo.