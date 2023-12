Hippodrome di Cagnes, sta per iniziare il meeting d’inverno

Tutto pronto all’Hippodrome di Cagnes sur Mer dove, lunedì 4 dicembre 2023, prenderà l’avvio il meeting d’hiver che impegnerà l’impianto fino al 10 marzo 2023.



Il Meeting d'Ostacoli è programmato dal 4 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, con una serie di appuntamentio importanti. Tra le gare più in vista di questo meeting si annovera il Comté de Nice in programma il 24 dicembre, il Prix de la Picardie, in programma il 27 dicembre e, infine, la Grande Journée de l’Ostacoli, il 7 gennaio.

Per quanto riguarda il Trotto, il meeting si svolgerà dal 16 dicembre 2023 al 10 marzo 2024 e si distinguerà per gare prestigiose:

Grand Prix de Noël (Gruppo III) il 22 dicembre ;

Prix de la Côte d’Azur (Gruppo III) l'11 gennaio;

Prix de Vincennes (Gruppo III) il 31 gennaio;

Prix Callier (Gruppo III) il 15 febbraio;

Prix Allaire (Gruppo III) il 23 febbraio;

Grand Critérium de Vitesse (gruppo I) il 10 marzo.



Infine, il Meeting di Galoppo, in programma dal 15 gennaio al 26 febbraio 2024, presenterà una serie di corse di rilievo, tra cui:

Prix Riviera il 27 gennaio;

Prix Saonois (Listed) l'11 febbraio;

Premio Policeman il 17 febbraio;

Défi du Galop, prevista per il 25 febbraio.

Tutte le gare del meeting sono Premium tranne quelle del 29 dicembre 2023 e del 16 gennaio 2024

Questo il calendario

Lunedì 11 dicembre 2023 (Ostacoli) -

Lunedì 18 dicembre 2023 (Ostacoli) -

Mercoledì 27 dicembre 2023 (Ostacoli) -

Giovedì 11 gennaio 2024 (Trottoto) -

Lunedì 15 gennaio 2024 (Galoppo) -

Mercoledì 17 gennaio 2024 (Galoppo) -

Martedì 23 gennaio 2024 (Galoppo) -

Mercoledì 24 gennaio 2024 (Trotto) -

Lunedì 29 gennaio 2024 (Galoppo) -

Lunedì 5 febbraio 2024 (Galoppo)

Mercoledì 7 febbraio 2024 (Galoppo)

Lunedì 12 febbraio 2024 (Galoppo)

Giovedì 15 febbraio 2024 (Trotto)

Sabato 17 febbraio 2024 (Galoppo)

Mercoledì 21 febbraio 2024 (Galoppo)

Lunedì 26 febbraio 2024 (Galoppo)

Giovedì 29 febbraio 2024 (Trotto)

Domenica 10 marzo 2024 (Trotto)



Animazioni permanenti

L'ippodromo si apre alle famiglie in occasione delle 58 riunioni del Meeting d'Inverno.

Una volta in tribuna, lo spettacolo sportivo promette di fare il pieno di sensazioni ed anche di divertimento: gli spettatori, bambini compresi, potranno godersi lo spettacolo, ammirare i fantini che si lanciano, criniere al vento e si danno battaglia ed anche approfittare delle animazioni proposte.

Grandi e piccini potranno così scoprire il mondo del cavallo e delle corse divertendosi.

Queste le animazioni semi permanenti all'Hippodrome di Cagnes:

Passeggiate sui pony

Biciclette Sulky

Gonfiabili

Date di presenza di queste animazioni:

Dicembre: il 16 dicembre dal 23 dicembre al 7 gennaio

Gennaio: 13, 20, 21, 27

Febbraio: 3, 10, 11, 17, 25, 26, 29

Marzo: il 10 marzo