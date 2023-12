Monaco avvia una politica nazionale per l'inclusione delle persone con disabilità

Il Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Sanità, Christophe ROBINO, alla presenza del Ministro di Stato, della Presidente del Consiglio Nazionale, dei membri del Governo Principesco, numerose personalità e associazioni monegasche, ha annunciato l'avvio di una politica nazionale per l'inclusione delle persone con disabilità nel Principato.

Era presente anche Sophie CLUZEL, Segretaria di Stato per le persone con disabilità dal 2017 al 2022, sotto la prima presidenza del Presidente Emmanuel Macron. Invitata a prendere la parola, ha voluto menzionare il suo sostegno per una «società inclusiva» per le persone con disabilità e una strategia per la disabilità portata al più alto livello, che coinvolge tutte le componenti della società. Perché la disabilità riguarda tutti.