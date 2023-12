Il pesce è servito…a Liberation (Foto)

Per una scorpacciata di pesce occorre…la materia prima.

Dalle pescherie al mercato di Liberation, a Nizza, vero “punto di riferimento” per chi vuole acquistare del pesce.

I prezzi non sono certo bassi, ma in Costa Azzurra questa non è una novità, ma la qualità assicura la bontà del prodotto.

Quella che proponiamo è una carrellata fotografica nel maggior mercato cittadino che ha una sua sezione dedicata ai pesci di mare e di acqua dolce ed ai crostacei.

Ve ne è per tutti i gusti ed anche …per tutte le tasche.

Il mercato di Liberation si trova in avenue Malausséna, place du Général de Gaulle, Place de la Gare du Sud, rue Clément Roassal, rue Veillon e boulevard Joseph Garnier. Si sviluppa intorno alla vecchia stazione Sud, a nord del centro storico, raggiungibile in tram dalla linea T1. Il mercato è costituito da circa 120 bancarelle.

Vende: frutta e verdura, prodotti dei produttori e prodotti locali, prodotti a base di carne e salumi oltre a pesce e frutti di mare.

Il numero degli espositori e le tipologie di prodotti offerti variano in base alla stagione.

Il mercato del pesce, che occupa una parte a sé del Marché de la Liberation si tiene tutte le mattine dal martedì alla domenica.