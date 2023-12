Relazione Moneyval: il Principato mette a disposizione l'elenco delle società non rivendicate

Nella sua relazione di valutazione pubblicata il 23 gennaio scorso, MONEYVAL, l'organo di lotta antiriciclaggio del Consiglio d'Europa, invitava il Principato a censire in modo esauriente le società in stato di arretratezza, in particolare le società civili, e rendere tali informazioni visibili e accessibili al pubblico, alle istituzioni finanziarie (IF), alle imprese e alle professioni non finanziarie designate (EPNFD) e alle autorità competenti.

La Direzione dello Sviluppo Economico informa che un elenco delle società interessate è ora disponibile al link https://teleservice.gouv.mc/rci/ rubrica

So possono consultare gratuitamente l'elenco delle società in diserzione secondo i seguenti criteri:

• Le società civili per le quali è stata individuata l'assenza di sede o termine statutario è superato;

• Società commerciali la cui autorizzazione o dichiarazione di esercitare è stata revocata o privata di effetti per mancanza di sede sociale o di assenza di attività.

Informiamo che tale elenco sarà aggiornato ogni due settimane dopo il processo continuo di verifica delle società iscritte all'RCI.