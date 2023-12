Da Nizza in treno fino alla Valle d’Allos: un’opportunità per gli sciatori

Treno più bus per raggiungere le nevi della Valle d’Allos direttamente da Nizza, lasciando l’auto in garage e spostandosi con i mezzi pubblici ad un costo estremamente contenuto.

Questa la proposta di Chemins de Fer de Provence che va sotto il nome di Combineige train+car.

Tre percorsi giornalieri con partenza da Rue Alfred Binet a Nizza, dove si trova la Gare Chemins de Fer de Provence e arrivo sulle piste di da sci della Val d’Allos con la combinazione treno più bus.

Analogo percorso è possibile da Digne les Bains.



Val d'Allos 1800-La Foux è l'alta montagna delle Alpi francesi meridionali. L'Espace Lumière, il suo comprensorio sciistico di 230 km di piste da sci collegato a Pra-Loup, incanta lo sciatore sportivo e quello esperto.

Costruita a 1800 metri di altitudine, la sua architettura in legno é unica, nessun grattacielo né cubi in cemento, ma solo degli chalet e delle piccole residence piacevolmente rivestite in legno.

Il suo clima secco e tonico è esaltato dall’eccezionale ospitalità e dall’atmosfera conviviale.

Val d'Allos 1500-Le Seignus è la stazione sciistica famigliare per eccellenza.

Gode dell'appellativo di stazione-villaggio grazie al suo collegamento tramite teleferica che la unisce l’affascinante villaggio tipicamente montano alle piste innevate.



Il costo del biglietto (treno più bus) da e per Nizza è di 16,50 euro per gli adulti, destinato a salire a 17 euro a partire dal 3 gennaio 2024. La durata del viaggio è intorno alle 4 ore.