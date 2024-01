L'Oroscopo di Corinne dal 29 dicembre al 4 gennaio

ARIETE: Pur non avendo molta voglia di spaparanzare aderirete egualmente ad una festa o ad una tavolata divertendovi più di quanto aveste potuto ipotizzare che se qualcosina continua a turbare. Occhio solo a non strafare e, per delle benemerite sciocchezze, a non litigare… Il 1° gennaio cercate di riposare! Per favorir la buona sorte: Accendete a mezzanotte una candela rossa, date un bacio al più vecchio della compagnia e sappiate che anche una scopa lasciata fuori dalla porta tutte le sfighe se le porta via.

TORO: Folleggiare con stile, col partner o con amici, gettare alle ortiche preoccupazioni e crucci, scansare benemeriti imbecilli, non crearsi delle fisime, sarà il modo migliore per accogliere il 2024. Non negate un favore o una parola di conforto a chi, in questo momento, ne ha veramente bisogno. Per favorir la buona sorte: Per voi noci, nocciole e fichi secchi a volontà. Il 1° gennaio mettete nelle tasche degli spiccioli: così facendo vi garantirete un’annata di origine controllata!

GEMELLI: Nel corso della settimana fate valere delle sacrosante ragioni e non angustiatevi per il contegno di esseri immeritevoli di considerazione… Il Capodanno invece risulta essere singolare con tanto di sorpresa finale… I nati in giugno si guardino da furti e controllino l’alimentazione… Un comunicato inaspettato vi lascerà di baccalà. Rischio di infreddature o doloretti sparsi. Per favorir la buona sorte: Baciatevi sotto il vischio, mangiate zampone, appendete un cornetto al portone.

CANCRO: Pur non essendo in vena di follie riuscirete, forse all’ultimo istante, a trascorrere delle feste ruspanti magari insieme a gente che non vedevate da tempo o con chi vi sta più a cuore. Cercate solo di non stressarvi od agitarvi per un inconveniente di comune amministrazione. E poi accogliete a braccia aperte un 2024 veramente carico di sorprese. Per favorir la buona sorte: Vestitevi con qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo e, allo scoccare della mezzanotte, buttate del sale dalla finestra.

LEONE: “Chi ride o piange a Capodanno continuerà per tutto l’anno”: regolatevi di conseguenza e spassatevela perché la vita è un lampo ed assaporare attimi gaudenti leva tanti tormenti… Auguri impensati, corrucci per un familiare, ritrovi simpatici e carismatici. Tenetevi solo nel mangiare specie se il pancino propende a singhiozzare. Per favorir la buona sorte: Lo sapevate che far entrare in casa, dopo la mezzanotte, un uomo alto dai capelli scuri, protegge sia voi che l’abitazione?

VERGINE: Buttate a mare paure ed insicurezze perché si sta aprendo un ciclo di rigenerazione atto a condurvi lontano a patto di tagliare i rami secchi del passato e rivalutare chi vi ha sempre spalleggiato. Ovunque trascorriate il Capodanno vi divertirete un sacco. Per favorir la buona sorte: E’ risaputo che indossare mutandine rosse sia un’usanza antichissima ma forse non tutti sanno che tali indumenti non vanno comprati ma regalati e buttati via il giorno seguente …

BILANCIA: Gli impegni incalzano ma dedicare un minimo di spazio al relax nessuno ve lo può togliere… ragion per cui accettate un invito, organizzate qualcosina di carino e pensate ad obliare le inquietudini davanti a succulenti manicaretti. Favoriti gli spostamenti o i cenoni insieme ad amiconi. Per favorir la buona sorte: Non fate mancare dal desco di Capodanno le lenticchie che simbolicamente tengono lontana la povertà … Coi chiari di luna attuali meglio farne quasi un’indigestione …

SCORPIONE: Che impresa da certosini far mutare idea chi vuol costantemente aver ragione… Evitate quindi di intavolare discussioni propense a rovinare i festeggiamenti e far rodere il fegato. Se andate a festeggiare fuori o con gli amici di sempre il divertimento sarà garantito: un po’ meno in mezzo alla confusione… Per favorir la buona sorte: Salutate l’arrivo del nuovo anno con sette inchini, spegnendo e riaccendendo, per altrettante volte, l’interruttore della luce.

SAGITTARIO: Il desiderio maggiore consisterà nel dimenticare o rimuovere un annata malagevole, irta di problematiche, afflizioni, incognite e, grazie allo stimolo e alla proposta di qualcuno che vi è affezionato, riacquisterete quell’ilarità smorzatasi sulle ali della preoccupazione e della malinconia. Combino carino. Per favorir la buona sorte: Sappiate che del rosmarino, abbinato a foglie di alloro, bacche di ginepro e pungitopo, se usati come decorazione, porteranno benone!

CAPRICORNO: Un po’ affannati e stressati aspetterete con ansia delle feste rilassanti ma non tutto andrà come previsto causa un imprevisto. Però alla fin fine vi riscatterete trascorrendo un Capodanno decente e, per taluni, differente, dagli anni precedenti… Gioie da bimbetti e sborso a cui sopperire. Per favorir la buona sorte: Fate come in Francia che includono nelle portate 13 tipi di frutta diversa o come in America dove ogni banchettante, al momento del brindisi, stringe in pugno una monetina!

ACQUARIO: Se avete voglia di folleggiare approfittate di un Capodanno da trascorrere con gente ruspante e genuina atta a farvi sentire a perfetto agio così come, per un pelo sfilacciato, scamperete un guaio. Se ricevete un invito accettatelo e non disdegnate delle solenni scorpacciate. Tendenza all’insonnia e stress alle stelle per i nati in febbraio. Per favorir la buona sorte: Prendete delle lenticchie secche e lanciatele sul tavolo: chi maggior numero ne raccoglierà maggior fortuna avrà.

PESCI: Un buffo episodio o una provocazione richiederà calma e ponderazione perché bisticciare sciuperebbe l’incanto di un fine anno da festeggiare giocosamente davanti a succulenti manicaretti. Qualcuno inoltre, pur se in sordina, vi farà una sorpresina. Occhio a non alzare il gomito specie se guidate. Per favorir la buona sorte: “Chi spilucca uva bianca a Capodanno conta i quattrini tutto l’anno”… Fatene dunque incetta e chissà… forse il portafoglio leviterà.

E che “l’anno che verrà” porti ad ognuno tanta serenità….