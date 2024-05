L'Oroscopo di Corinne dal 3 al 9 maggio

ARIETE: Avrete talmente tante di quelle cose in ballo dal non sapere da dove iniziare specie se, per vari motivi, negli ultimi tempi siete stati costretti a mollare il tiro! Ora, con Marte che dal 1° maggio si è andato a congiungere col vostro Sole natale, riacquisterete energia partendo alla riscossa sia per quanto concerne le finanze che il lavoro o i sentimenti. Non trascurate però il benessere e siate prudentissimi sulla strada! Il week end invece sarà piuttosto fermentato o strano.

TORO: Si farà sentire eccome la maliosa Luna che, facendosi nuova l’8 maggio nella vostra costellazione, apporterà tensione, nervosismo ed uno spizzico di spossatezza da arginare dedicando le giuste ore al riposo così come, nel trattare con gli altri, vi capiterà di venir fraintesi con conseguenti scambi di opinione o temporanee incomprensioni. In casa o in amore tirerà aria di novità. Compleanno singolare o regalini a profusione per chi avanza d’età compreso un augurio speciale.

GEMELLI: Gli astri, così belli e monelli, propinano una settimana variegata, stralunata, nel corso della quale meglio non prendere nulla alla leggera e posticipare eventuali decisioni. Qualcuno di voi tratterà con legali, assicuratori, dottori e una indisposizione non andrà trascurata! Calcolate pure delle bizze connesse a cellulare, computer, macchina o a un elettrodomestico in attesa di rimpiazzo… Bisticci tra coppie. Doloretti di origine spasmodica o infiammatoria…

CANCRO: La settimana, con Marte che dal 1° maggio guarda di storto, sarà piena di incognite, imprevisti e incavolature soprattutto se abitualmente trattate con chi capisce poco o niente. In compenso il sestile del buon Giove fungerà da astro protettore permettendo, a qualche nativo, di risolvere un problema, assaporare attimi gaudenti, veder aumentare i proventi o liberarsi di falsi elementi. Abbiate un occhio di riguardo per la salute e curate molto l’alimentazione.

LEONE: Apprestatevi a un periodo movimentato, rigurgitante di emozioni, tentazioni, cosette da sistemare e altre da programmare. Dalla porticina delle probabilità entreranno interessanti occasioni e quello spizzico di buon auspicio latitante da parecchio... Per posteriori versi qualcheduno vi esaspererà: dormiteci su e non sforzate l’ugola con superflui sbraiti … Vietato pure assecondare un testone in folli imprese: a rimetterci sareste sia voi che la pace familiare…

VERGINE: Se appartenete al II° o III° decano non date nulla per scontato e vivete alla giornata partendo dal presupposto che talune ingarbugliate matasse si sbroglieranno soltanto con l’aiuto di esperti e con l’ausilio del tempo… Fattibili pure dei comunicati strampalati, dei soldi da versare, delle noie spettanti un bene immobiliare, dei soggetti da spronare ma anche delle gioie e delle improvvisate. Nel weekend staccate la spina ed evadete dalla routine. Saltuari stati d’ansia.

BILANCIA: Apparirete abbastanza accigliati, nervosi, intronati: ragion per cui converrebbe trattarvi con i guanti e lasciarvi stare nei momenti bigi… Occhio pure ad una donna dalla lingua tagliente, ad un uomo saputello e ad un personaggio più furbo che bello… Insomma la prudenza non sarà mai eccessiva in qualsiasi settore al fine di non pagare lo scotto di una fiducia mal riposta. Movimento di quattrini, inviti o convocazioni tra venerdì e lunedì. Domenica festaiola.

SCORPIONE: L’opposizione del novilunio vi renderà irrequieti ma simultaneamente speranzosi malgrado dobbiate sopportare delle lagne, stare attenti ai malfattori, lenire un acciacco, spostare appuntamenti o strapazzare chi vuole sempre avere ragione. Nel limite del possibile dedicate maggior spazio a voi stessi, concedetevi una dolce follia e pigliate l’esistenza con maggior filosofia organizzando magari un weekend carino o un corroborante fuori porta.

SAGITTARIO: Non è mai oro tutto ciò che luccica e spesso le apparenze ingannano: difatti non siete sereni visto che qualcosa turba la quiete malgrado dobbiate far finta di niente… Però pian pianino, Saturno permettendo, risalirete la china, vedrete un nodo tornare al pettinino e constaterete che il vostro istinto non sbagliava. Nel contempo un responso o una chiamata ringalluzzirà. Se avete delle faccende in sospeso sappiate che si risolveranno quasi provvidenzialmente.

CAPRICORNO: Non siete sereni in quanto finita una rogna ne spunta un’altra costringente a mollare il tiro o a sbuffare da mattino a sera. Eppure, quel birbaccione di Giove in aspetto di trigono, dovrebbe consentire di alleggerire un fardello, togliervi un mattoncino, cavarvi un pallino, essere più ottimisti o aggiustare una faccenda intricata. Un componente della famiglia additerà preoccupazioni, soffrirete di infiammazioni e nutrirete strane emozioni. Sabato scombinato.

ACQUARIO: Approfittate di questo discreto momento al fine di ottimizzare la quotidianità, reclamare diritti e priorità, allontanare gli astiosi, abbozzare progetti o riprendere in mano le redini di una situazione dove di mezzo ficcano naso e lingua delle gelose persone. Farete un incontro interessante, vi arrabbierete con un incompetente, riceverete un gradito invito o un annuncio strampalato, rimarrete stupiti da un amico o accuserete un acciacco da curare. Domenica adatta a gite o passeggiate.

PESCI: Peccando di distrazione dimenticherete facilmente scadenze o ricorrenze, tenderete a smarrire oggetti o, viaggiando con la testa tra le beate nuvolette, tribolerete a distinguere la sincerità dall’ipocrisia, pigliandovela magari nel frac. Giove finora è stato un po’ avaro nel dispensare le proprie grazie ma presto si farà sentire procacciando delle entrate, dei sollazzi, scorpacciate o ritrovi divertenti. Occhio però ad una donna falsetta! Sabato e domenica pieni di controsensi.

Mentre, di notte, cerchiamo di spegnere i pensieri, le stelle accendono i sogni…