Immobiliare in Costa Azzurra, l’eredità del 2023

Mercato immobiliare: quale eredità lascia il 2023?

È una domanda “importante” per comprendere l’andamento di un settore che ha dimostrato un certo affaticamento lo scorso anno in Francia, anche se la Costa Azzurra vive una realtà diversa.

Innanzi tutto i valori medi al metro quadrato alla fine del 1° semestre 2023 nelle principali località del Dipartimento delle Alpi Marittime.

Cannes: 7.234

Roquebrune Cap Martin: 6.901

Beausoleil: 6.664

Villeneuve Loubet: 5.486

Antibes: 5.473

Mandelieu la Napoule: 4.900

Vallauris: 4.825

Menton: 4.704

Nizza: 4.640

Saint Laurent du Var: 4.619

Mougins: 4.486

Cagnes sur Mer: 4.470

Valbonne: 3.993

Le Cannet: 3.956

Biot: 3.951

Mouans Sartoux: 3.942

Vence: 3.775

Carros: 3.366

La Trinité: 2.803

Grasse: 2.784



La notizia é che in Francia, per la prima volta in un quarto di secolo, i prezzi medi sono scesi nel primo semestre 2023 rispetto al periodo precedente.



Il valore degli alloggi, in 25 anni, è triplicato, ora sta subendo un momento di stasi e, in alcuni casi, anche di regressione dovuta soprattutto all’inflazione ed all’aumento dei tassi di interesse.



Nel Dipartimento delle Alpi Marittime la situazione si discosta da quella francese: le vendite complessive, nel primo trimestre 2023, hanno riguardato 215.000 metri quadrati, la stessa dimensione registrata nel 2019, anno di riferimento pre-covid.



Calano invece le transazioni: sono state nel primo semestre dello scorso anno 11.624, il 14% in meno del medesimo periodo del 2022, ma in linea col 2019.



Per quanto riguarda i prezzi medi degli alloggi al metro quadrato, calano a Beausoleil, Vence, Biot, Menton, Grasse e Nizza, mentre crescono (non meno del 5%) a Saint Laurent du Var, Vallauris, Antibes, Valbonne e Cannes (battistrada con un + 8,2%).



Il confronto tra Cannes e Nizza rivela che per acquistare un bilocale di 50 metri quadrati bisogna pagare in media 266.000 euro a Nizza e 332.000 a Cannes. Per acquistare un appartamento di 75 metri quadrati il prezzo lievita tra i 100 mila e i 250 mila euro a seconda del quartiere.



Perché un altro fattore discriminante è la diversità dei prezzi tra le zone centrali e turistiche e quelle periferiche. I valori medi si avvicinano più a queste ultime, come ben sa chi vuole acquistare uno studio di 21 metri quadrati a Nizza, non distante dalla Promenade e dal Negresco e si deve confrontare con richieste che giungono a 180 mila euro.