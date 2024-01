Grasse. Serata conviviale organizzata in omaggio alle donne dell’Associazione FCE (Femmes Chefs d’Entreprise), dalla presidente Chantal Roux

Grasse. Una serata calorosa e conviviale quella che si è tenuta recentemente nella dimora della Signora Chantal Roux, direttrice della Maison Gallimard, ugualmente assessore al comune di Grasse. Una signora la cui gentilezza e il sorriso erano come un raggio di sole in una giornata piovosa.

Una bella serata in cui si è festeggiato il Natale, con gioia, musica, canto, poesia e un ottimo pasto dove i buoni odori gareggiavano con le belle fragranze dei profumi Gallimard.

È stata anche l’occasione per accogliere e omaggiare, fra tanti altri convivi, le affascinanti dame dell’Associazione FCE (Femmes Chefs d’Entreprise), di cui Chantal Roux è presidente. Donne coraggiose che, attraverso la loro audacia e creatività, hanno saputo distinguersi e dirigere vari settori riservati una volta ai soli uomini. Nel corso della serata sono stati introdotti nuovi soci che propagheranno e condivideranno i valori che animano il cuore e l’anima di anziani e nuovi soci.

Tra una portata e un’altra, si sono esibiti diversi artisti: gli Gypsies Kompas, che hanno acceso una fiamma d’allegria, facendo ballare al ritmo di musiche e canti gitani-spagnoli. Anche il canto lirico era al rendez-vous, con la voce vibrante della soprano Vanina Aronica, nonché la voce dolce e melodiosa della Super Mamie de France, vincitrice del Premio The Golden Voices Music Awards. Infine “la sorpresa della serata”, così come è stata annunciata da Madame Roux, ovvero la poetessa italo-francese Maria Salamone, la quale ha recitato alcune poesie del suo repertorio. Una bella poesia che elogia le fragranze e la fama dei profumi Gallimard è stata offerta dalla poetessa alla padrona di casa.

Non si può parlare di Chantal Roux senza fare riferimento alla Maison Galimard, di cui è direttrice e nel contempo custode della memoria familiare, contribuendo con il figlio Stéphane, Presidente, (ugualmente presente alla serata con la sua deliziosa consorte e il loro bambino), al rinomato e al prestigio del marchio Gallimard in Francia e nel mondo: ''La profumeria - afferma Chantal Roux - è un legame con l'infanzia e con la terra, esiste grazie all’ingegnosità, alla passione e alla creatività di coloro che coltivano i campi''. Parole piene di saggezza e di umiltà.

(M.S.)