Monaco in inverno è più incantevole che mai: i vantaggi offerti da Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Il soggiorno comprende: Sistemazione, Prima colazione, Wifi gratuito.

Per i clienti che soggiornano all’Hôtel de Paris Monte-Carlo fino a 200€ di credito giornaliero in una suite e 125€ in una camera.

Per i clienti che soggiornano all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo fino a 125€ di credito giornaliero* in una suite e 75€ in una camera

Per i clienti che soggiornano al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort fino a 100€ di credito giornaliero* in una suite e 40€ in una camera.

Arrivo anticipato e partenza tardiva sono soggetti a disponibilità al momento dell’arrivo. Membri My Monte-Carlo beneficiano inoltre di un upgrade secondo disponibilità al momento dell’arrivo. Prezzi A partire da 385€ / per notte.