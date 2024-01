Domani sera a CUM di Nizza si parlerà degli "Usi del mare a Nizza: storia, evoluzione e prospettive dell'economia blu"

Interessante appuntamento, domani pomeriggio, martedì 23 gennaio 2024, al CUM di Nizza per chi desidera conoscere di più sugli «Usi del mare a Nizza: storia, evoluzione e prospettive dell'economia blu».



L’evento prevede una breve presentazione sulla particolarità degli usi del mare a Nizza e una tavola rotonda che riunirà storici, economisti, ricercatori e manager per ragionare non solo sugli elementi storici dell'evoluzione del legame tra l'uomo e il mare, ma anche sulla necessità di orientare queste attività umane verso l'economia blu.



La serata è la naturale prosecuzione di quella organizzata al CUM il 4 ottobre 2023 che verteva sulla scoperta del patrimonio naturale sottomarino di Nizza: ha lo scopo di sensibilizzare sulla necessità di preservare i due patrimoni, naturale e umano, per realizzare progressivamente il progetto della creazione di un'area marina protetta sul territorio.



I relatori riuniti attorno al tavolo

Fanny Lelandais,

Stephane Morabito,

Julie Reynes,

Dr Anne Cadoret,

Dottor Emna Ben Lamine,

Alain Barcelo,

Dr Nathalie Hilmi,

Akrem El Mejri,

Frédéric Mittaine,

Guillaume Jacquet-Lagrèze



Trasmetteranno le loro visioni plurali e complementari sulla necessaria evoluzione degli usi del mare verso l'economia blu.

L’appuntamento è al Centre Universitaire Méditerranéen, che si trova sulla Promenade des Anglais 65, a Nizza, domani, martedì 23 gennaio 2024 alle ore 17.