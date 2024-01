Monaco, autorità in visita all'edificio demaniale "Les Mélèzes" recentemente sopraelevato

Il 25 gennaio scorso, i Consiglieri di Governo-Ministri Marco PICCININI (Finanze ed Economia) e Céline CARON-DAGIONI (Attrezzature, Ambiente e Urbanistica), hanno accolto Brigitte BOCCONE-PAGES, Presidente del Consiglio Nazionale e i Consiglieri Nazionali Jade AUREGLIA, Maryse BATTAGLIA, Marie-Noëlle GIBELLI, Marine HUGONNET-GRISOUL e Franck JULIEN per una visita all'edificio demaniale «Les Mélèzes».

L'edificio è stato oggetto, da un lato, di un consistente rinnovamento nel 2021 e nel 2022 e, dall'altro, di un sopra elevamento. La delegazione ha potuto così scoprire la qualità della ristrutturazione dell'atrio e delle aree comuni ed ha potuto visitare gli appartamenti recentemente consegnati.

In un primo tempo, si è proceduto ad una ristrutturazione dell'edificio con l'obiettivo di migliorare il bilancio energetico e i dispositivi di sicurezza antincendio di questo complesso demaniale di vecchia generazione, ma anche di offrire un migliore comfort per i suoi occupanti.

L'installazione di un isolamento termico esterno combinato con la sostituzione delle finestre ed è stato seguito da un'evoluzione del modo di riscaldamento, in un primo tempo dal combustibile verso il gas e poi verso la rete di caldo e freddo urbana. L'edificio e la sua sopraelevazione consumano meno energia rispetto agli anni passati. Gli appartamenti sono inoltre meglio isolati dal punto di vista termico e acustico.

Sono stati creati anche miglioramenti pratici, per un maggiore comfort dei residenti, attraverso la messa a norma delle cassette postali, l'installazione molto apprezzata di un montacarichi all'ingresso dell'edificio, l'accessibilità a un locale spazzatura conforme alle esigenze di smistamento, la posa di un videocitofono e di lampade sui balconi.

In un secondo tempo, la sopraelevazione dell'edificio a due piani è stata realizzata e affidata al Promotore J.B Pastor & Fils, all'origine del programma dei lavori di ristrutturazione.

Costituisce una soluzione innovativa e inedita per un'operazione demaniale in quanto gli alloggi sono composti da moduli prefabbricati in fabbrica, a differenza dei metodi tradizionali, trasportati e poi assemblati direttamente in loco.

I 14 appartamenti di tipologia F2, con cucine completamente attrezzate, hanno potuto essere visitati molto recentemente dagli aggiudicatari che, avendo potuto apprezzare la qualità degli alloggi, la loro esposizione e il loro allestimento ottimizzati, li hanno accettati tutti.