Stop alla carta per gli avvisi fiscali francesi: dal 2026 tutto sarà digitale

Dal 2026 gli avvisi di imposta diventeranno esclusivamente digitali.

La Direzione generale delle Finanze pubbliche francesi ha annunciato che l’avviso relativo ai redditi 2025, disponibile nell’estate 2026, non sarà più inviato automaticamente per posta, ma sarà consultabile unicamente online.



Il documento fiscale sarà accessibile nell’area personale del contribuente sul portale ufficiale delle imposte o tramite l’applicazione dedicata per smartphone e tablet.

Una svolta che si inserisce in una più ampia strategia di dematerializzazione e riduzione dell’impatto ambientale da parte dell’amministrazione pubblica.





Come consultare l’avviso

Per visualizzare il proprio avviso di imposta sarà necessario accedere al proprio spazio personale sul sito delle Finanze pubbliche, utilizzando le credenziali abituali. Qui sarà possibile scaricare e conservare il documento in formato digitale.



Carta solo su richiesta

Chi preferisce continuare a ricevere la versione cartacea dovrà farne esplicita richiesta. L’opzione è attivabile nella sezione “profilo” dell’area personale, modificando le preferenze di comunicazione entro il 15 giugno 2026.



Non sarà invece necessario alcun intervento per coloro che hanno già scelto, a partire dal 9 aprile 2026, di tornare al formato cartaceo.



Assistenza ai contribuenti

Per eventuali difficoltà, resta attivo il supporto dei servizi fiscali locali e un numero dedicato per l’assistenza telefonica, con costi equivalenti a una chiamata urbana.



Una tendenza europea

La scelta della Francia segue una tendenza ormai diffusa in diversi Paesi europei, dove la digitalizzazione dei servizi fiscali consente non solo di ridurre i costi amministrativi, ma anche di velocizzare le comunicazioni con i contribuenti.

Tuttavia, resta aperto il tema dell’accessibilità per le fasce di popolazione meno digitalizzate, motivo per cui l’opzione cartacea non viene del tutto eliminata.



La transizione al digitale segna dunque un passo importante verso una pubblica amministrazione più sostenibile, ma richiede anche un adattamento da parte dei cittadini.



