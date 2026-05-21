Il Monaco Economic Board a Londra per l’assemblea annuale ICC Europe dedicata al futuro del commercio internazionale

Il Monaco Economic Board (MEB) ha partecipato il 21 e 22 aprile 2026 a Londra alla riunione annuale di ICC Europe, il network europeo della Camera di Commercio Internazionale, ospitata quest’anno da ICC Regno Unito. L’appuntamento ha riunito delegazioni provenienti da più di 26 Paesi europei per discutere le principali trasformazioni che stanno interessando il commercio globale.

A rappresentare il Principato è stato Justin Highman, direttore generale aggiunto del MEB e segretario generale di ICC Monaco, che ha preso parte ai tavoli di confronto dedicati all’evoluzione degli scambi internazionali in uno scenario economico sempre più orientato alla regionalizzazione.

Nel corso delle sessioni di lavoro, i partecipanti hanno affrontato anche il tema dell’evoluzione del modello operativo della Camera di Commercio Internazionale, organizzazione che oggi rappresenta circa 45 milioni di imprese nel mondo. Tra le strategie analizzate figurano il rafforzamento delle attività di consulenza, l’organizzazione di eventi e lo sviluppo di opportunità di networking, con l’obiettivo di ampliare e diversificare le fonti di finanziamento dell’istituzione.

La trasferta londinese ha inoltre offerto al Monaco Economic Board l’occasione di avviare nuovi contatti con operatori economici britannici e approfondire possibili collaborazioni future tra Monaco e il Regno Unito.

Nel quadro degli incontri istituzionali è stata infine discussa anche l’eventualità che il Principato possa ospitare una delle prossime edizioni della riunione annuale europea di ICC, confermando così il crescente ruolo di Monaco nei circuiti economici e commerciali internazionali.