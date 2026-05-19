La nuova era dell’intrattenimento: i casinò online che dominano in Italia

Il settore dell’intrattenimento ha conosciuto letteralmente una nuova era nel momento in cui le piattaforme online hanno invaso il web. L’evoluzione tecnologica ha fatto letteralmente saltare il banco e ha permesso di sviluppare delle piattaforme in grado di offrire un intrattenimento estremamente realistico.

Per gli italiani i casinò online rappresentano una fonte di intrattenimento e divertimento di tutto rispetto ed è interessante andare alla scoperta del portale che riesce a catturare maggiormente l’attenzione degli utenti online entro i confini nostrani. Per farlo, è stata realizzata un’interessante indagine dal noto portale BonusFinder Italia, sulla base di dati oggettivi, è finalizzata a individuare i casinò online più famosi in Italia .

BetFlag e Sisal non hanno rivali

In questa particolare classifica sono stati considerati tre indicatori specifici per poter individuare i casinò online più apprezzati in Italia. Da un lato sono state considerate le ricerche mensili totalizzate su Google in Italia, poi si è tenuto conto anche del numero di follower sui social media (e l’analisi ha riguardato i tre canali di comunicazione più importanti e diffusi, ovvero X, Instagram e Facebook), per chiudere con lo score totalizzato su Google Trend in Italia.

In cima a questa particolarissima classifica ci sono due casinò online che stanno raccogliendo consensi sul mercato italiano già da diverso tempo. Stiamo facendo riferimento a Sisal e a BetFlag, che hanno letteralmente fatto il vuoto dietro di loro. Sì, avete capito bene, dal momento che la graduatoria è stata dominata grazie a un dato evidentemente superiore a tutti gli altri operatori in riferimento al volume di ricerche mensili. Nessun altro casinò online, ovviamente con licenza ADM, è stato in grado anche solo di avvicinare i 2,1 milioni di ricerche di BetFlag e Sisal.

In realtà, a guardare tutti dall’alto verso il basso è BetFlag, sopratutto grazie allo score ottenuto su Google Trend Italia pari a 61, nove punti in più in confronto a Sisal. Una particolarità? Nessuno dei due brand che guidano questa classifica ha una benché minima presenza sui social, dal momento che non hanno aperto, finora, alcun canale ufficiale. Al terzo posto, invece, troviamo Goldbet, grazie a un buon volume di ricerche mensili, pari a 1,3 milioni, e a una combinazione di punteggi interessante negli altri due indicatori. Goldbet, a dispetto dei primi due brand classificati, può vantare una presenza sui social media, seppur comunque limitata.

I casinò online in Italia più attivi sui social media

Se, invece, l’analisi dovesse concentrarsi sulla presenza, espressa in termini di follower, sui social media indicati, allora Stake e PokerStars sono senz’altro i brand più attivi. Certo, d’altro canto devono scontare un volume di ricerche mensili, pari solamente a 15 mila, decisamente ridotto, ma in termini di follower non sono secondi a nessuno, con ben 1 milione di seguaci a testa. Insomma, a quanto pare la brand awareness può essere tranquillamente costruita anche proprio tramite il following su tali canali di comunicazione e non solo mediante la ricerca organica.

Dando uno sguardo all’operatore ADM che si è dimostrato più equilibrato rispetto ai vari indicatori presi in considerazione, Bet365 ha fatto registrare numeri decisamente interessanti. Ottimo il dato sulle ricerche mensili, oltre 1,5 milioni, buona la presenza sui principali social media con oltre 40.700 follower, mentre su Google Trend ha totalizzato uno score pari a 31. In generale, è emerso da questa classifica che sono i brand internazionali a dimostrare un maggiore interesse verso le attività sui social media, mentre i brand italiani che sono collocati più in alto, ovvero Snai, SIsal e BetFlag, non hanno, completamente o quasi, following sui social e non hanno alcun tipo di canale attivo.









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