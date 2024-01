Nizza, a Liberation un tour fra i prezzi che continuano a salire (Foto)

Il mercato alimentare di Liberation è il più frequentato di Nizza: posto lungo il percorso della Ligne 1 del tram, fa testo anche con i suoi prezzi.

Quello che Montecarlonews ha voluto testimoniare, attraverso un reportage fotografico, sono i prezzi della frutta e degli ortaggi che si sono infiammati.

Succede dappertutto, certo, nel Sud East francese in modo particolare.

Basta soffermarsi sulle fotografie che proponiamo per rendersene conto: non siamo di fronte ad un negozio boutique posto in una zona frequentata dai turisti, né in Cours Saleya che può permettersi costi da gioielleria.

Ci troviamo in una zona che si sta trasformando, che migliora a vista d’occhio, che è centrale a Nizza, ma con un importante mercato che è e resta “popolare”.

Per questo kiwi a un euro il frutto, insalata venduta a 1,2 euro l’etto, limoni a 6 euro e 50 centesimi, broccoli a 6,90 euro e cavoli a 4,95 euro rappresentano un prezzo che dà l’idea di quale crescita abbiano subito i prodotti alimentari in queste ultime settimane.

C’è chi dà la colpa alle manifestazioni degli agricoltori, ai blocchi stradali, alla diminuzione della produzione…sarà, ma Ventimiglia si trova a una trentina di chilometri e molti prodotti messi in vendita arrivano da oltre frontiera!